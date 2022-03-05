السبت 05 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«العالمي للوسطية» يستنكر تفجير مسجد في باكستان

جانب من تشييع ضحايا
جانب من تشييع ضحايا الهجوم

 استنكر المنتدى العالمي للوسطية العمل الإرهابي الذي استهدف، أمس، أحد مساجد مدينة بيشاور الباكستانية، وأودى بحياة نحو 60 مصليا وإصابة 190 آخرين.

وقال المنتدى، في بيان اليوم: «لقد استهدفت هذه الأعمال الجبانة والمدانة إنسانيا وأخلاقيا قتل المواطنين الأبرياء وهم يؤدون شعائرهم الدينية كما أنها تعد سافر على دور العبادة وعلى استقرار باكستان وأمنها بصورة مروعة ومؤلمة».

وتقدم المنتدى بأحر التعازي لذوي الضحايا، سائلا المولى عز وجل أن يمن بعاجل الشفاء على الجرحى، وأن يحمي باكستان الشقيقة من شرور الإرهاب، وأن يحفظ أمنها ووحدتها واستقرارها.

وجدد المنتدى دعوته الصادقة لتكاتف الجهود الوطنية والدولية وعلى جميع المستويات الرسمية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية لمواجهة الإرهاب والتطرف، وتعرية الدول التي تسانده والعمل على تعزيز ثقافة الاعتدال والوسطية باعتبارهما صمام أمان للمجتمعات، وطالب المنتدى العلماء والمفكرين، والسياسيين، والإعلاميين جميعاً بتحمل المزيد من المسؤولية في درء الإرهاب عن المجتمعات الإنسانية، وإجهاض كل المحاولات الإرهابية التدميرية بكل أبعادها الفكرية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية لتعيش هذه المجتمعات بأمن وسلام، وحرية مسؤولة، والمحافظة على حقوق الإنسان وكرامته.

باكستان مدينة بيشاور الباكستانية 60 مصليا العمل الإرهابي انسانيا الإرهاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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