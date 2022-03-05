السبت 05 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع لواء شرطة وإصابة نجله وسائقه في انقلاب سيارة ببني سويف

اسعاف
اسعاف

لقي لواء شرطة بمديرية أمن المنيا مصرعه وأصيب نجله وسائقه الخاص، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة، على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كمين سمسطا في نطاق محافظة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة دبل كابينة قادمة من المنيا إلى القاهرة على الطريق الصحراوي الغربي أمام كمين مركز سمسطا ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى المستشفى.

وعلى الفور انتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق إسعاف بنى سويف إلى محل الواقعة، حيث تبين أن الحادث أسفر عن مصرع "س.ا.ح"، لواء شرطة بمديرية أمن المنيا وإصابة نجله «يحي» 9 أعوام، خلع في الكتف الأيمن، وس.م.ا"، 23عامًا، مجند، اشتباه كسر بالساق الأيمن.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى ديرمواس بمحافظة بالمنيا، والمصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي بمحافظة بنى سويف لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة وإجراء كافة الفحوصات الطبية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح، وأبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بمن في ذلك المشاة والسائقون.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

انقلاب سيارة بني سويف المستشفى الطريق الصحراوي أمن المنيا الطريق الصحراوي الغربي

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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