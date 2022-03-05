مصرع عاملين إثر انفجار «كومبروسر» داخل ورشة لحام بالبحيرة

لقى عاملان مصرعيهما اليوم السبت، انفجر فيهما كومبروسر داخل ورشة كاوتش بمركز بدر بالبحيرة.

تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى بدر المركزى وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بلاغًا بالحادث من مأمور مركز شرطة بدر وبالانتقال والفحص تبين لمأمور مركز بدر، وقوع انفجار داخل ورشة كاوتش بمفارق التحرير بدائرة المركز.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من (حمادة عبدالعزيز ٢٥ سنة مقيم المنوفية وهاني نشأت على ٢٥ سنة مقيم الجيزة).

تم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وجارٍ التحري حول الواقعة وملابساتها وتحرير محضر.