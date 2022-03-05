السبت 05 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع عاملين إثر انفجار «كومبروسر» داخل ورشة لحام بالبحيرة

جثة
جثة

لقى عاملان مصرعيهما اليوم السبت، انفجر فيهما كومبروسر داخل ورشة كاوتش بمركز بدر بالبحيرة.

تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى بدر المركزى وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بلاغًا بالحادث من مأمور مركز شرطة بدر وبالانتقال والفحص تبين لمأمور مركز بدر، وقوع انفجار داخل ورشة كاوتش بمفارق التحرير بدائرة المركز.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من (حمادة عبدالعزيز ٢٥ سنة مقيم المنوفية وهاني نشأت على ٢٥ سنة مقيم الجيزة).

تم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق. 

وجارٍ التحري حول الواقعة وملابساتها وتحرير محضر.

مدير أمن البحيرة نفجار داخل ورشة كاوتش كومبروسر حادث

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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