بدء الاطلاع على كراسات شروط طرح وحدات «جنة-سن مصر-دار مصر»

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه يمكن للمواطنين الإطلاع على كراسات الشروط الخاصة بمشروعات (سكن مصر، ودار مصر، وجنة)، وكذا سداد كل من مقدم جدية حجز الوحدات السكنية (الخاص بكل مشروع)، ومصروفات التسجيل (التي تبلغ 500 جنيه)، بالإضافة إلى التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع كل من الاستمارة والإقرار على الموقع الإلكتروني للصندوق على الرابط https://nch.shmff.gov.eg، حتى 8 مارس المقبل، على أن يتم اختيار المدينة وحجز الوحدة السكنية من الموقع الإلكتروني للصندوق خلال فترتين: الأولى يوم 15/3/2022 من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 12 منتصف الليل للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات الثلاثة ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز، والثانية من الساعة 9 صباح يوم 16/3/2022 وحتى الساعة 12 منتصف ليل يوم 24/3/2022 لكافة المتقدمين على الإعلان الثاني والمتقدمين سابقاً بالإعلان الأول (ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز).

وصرحت مي عبد الحميد، بأن الطرح الحالى يتضمن 7 آلاف وحدة سكنية متنوعة المساحة والسعر في عدد من المدن بمحافظات الجمهورية، حيث يتضمن مشروع جنة وحدات فى 5 مدن بمقدم جدية حجز يبلغ 80 ألف جنيه، وبمساحات تتراوح ما بين 100 م2 إلى 151 م2، وبيانها: الشروق - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - 6 أكتوبر - العبور.

وأضافت مي عبد الحميد أنه فيما يخص مشروع دار مصر، فيتم طرح وحدات سكنية في 7 مدن بمساحات تتراوح ما بين 100 م2 إلى 150 م2 ، بمقدم جدية حجز يبلغ 60 ألف جنيه، وبيانها: الشروق - حدائق أكتوبر - بدر - السادات - 15 مايو - العاشر من رمضان - برج العرب الجديدة، أما بشأن مشروع سكن مصر، فصرحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأنه يتم طرح وحدات سكنية بتسع مدن ضمن المشروع بمساحات تتراوح ما بين 106 م2 إلى 133 م2، بمقدم جدية حجز يبلغ 40 ألف جنيه، وبيانها: الشروق - القاهرة الجديدة - حدائق أكتوبر - المنيا الجديدة – بدر - أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - دمياط الجديدة - ناصر (غرب أسيوط).

وتابعت أنه يتضح من خلال متابعة أسعار الوحدات السكنية في الطرح الجديد التأثير الإيجابي لمبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% متناقصة لمدة أقصاها 30 عامًا على سعر المتر والقسط في الوحدات التي يتم طرحها من خلال الصندوق، وهو ما يساعد المواطنين المصريين بمختلف مستوياتهم على الحصول على وحدات سكنية ملائمة لهم.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن المواطنين يمكنهم معرفة المزيد من التفاصيل من خلال الاطلاع على الفيديو الخاص بطريقة الحجز عبر الربط

، وعبر متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي

)، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي (https://www.youtube.com/shmffeg)، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع إنستجرام عبر الرابط.

www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق (www.shmff.gov.eg)، أو من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحاً : 6 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن / مديريات الإسكان.