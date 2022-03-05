السبت 05 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سيولة مرورية بجميع الطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة

سيولة مرورية
سيولة مرورية

كشفت غرفة عمليات مرور القاهرة عن الحالة المرورية، اليوم السبت في  الطرق الرئيسية في المحافظة حيث انتظمت حركة المرور، وسط تواجد الخدمات المرورية للعمل على تنظيم حركة السيارات بسبب حركة الشبورة المائية.

كما سادت حالة من السيولة المرورية بميادين وشوارع وسط البلد، كما ظهرت سيولة في الحركة المرورية في الطريق المتجه إلى القاهرة الجديدة، وانتظمت حركة السيارات أعلى الكوبري الجديد المؤدي إلى كوبري أكتوبر ومدينة نصر.

في ذات السياق ظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

ويشهد الطريق الدائري سيولة مرورية للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي، وشهد شارع التسعين الجنوبي بالتجمع الخامس، سيولة مرورية، أمام المتجه إلى الدائري الأوسطي وطريق العين السخنة.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور.

الطريق الدائري القاهرة الجديدة الطريق الزراعي كثافات مرورية سيولة مرورية كوبري أكتوبر كورنيش النيل مدينة نصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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