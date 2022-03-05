وكالة «فيتش» تخفض تصنيف 26 شركة روسية من ضمنها شركات طاقة وتعدين

ذكرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في بيان، اليوم السبت، أنها خفضت تصنيف 26 شركة روسية، من ضمنها شركات طاقة وتعدين، ووضعتها على القائمة للمراجعة مع احتمال إجراء خفض آخر في التصنيف.

وخفضت وكالة فيتش التصنيف طويل الأجل لشركات روسية منها "غازبروم" و"تات نفط" و"نوفاتيك" و"لوك أويل" و"باش نفط" و"سيفيرستال" و"نوفوليبيتسك" و"ماغنيتورسك لأعمال الحديد والصلب" و"ميتالوإنفيست" و"نورسك نيكيل" و"روسيا" و"ألروسا"، وفقًا لما نقلته وكالة نوفوستى.

وأضافت الوكالة في بيان لها "تعكس إجراءات التصنيف صدمة كبيرة لبيئة التشغيل الروسية وانخفاض المرونة المالية".

وأوضحت الشركة أن تخفيض تصنيفات شركات السلع الأساسية الروسية جاء بعد خفض التصنيف السيادي لروسيا إلى "B" من "BBB".

تجدر الإشارة إلى أن الوكالة خفضت فى وقت سابق تصنيف 32 بنكًا روسيًا و11 شركة طاقة في روسيا، ووضعتها على القائمة للمراجعة مع إمكانية خفض التصنيف.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت روسيا عن وقف إطلاق النار، للسماح بإجلاء المدنيين من مدينتين في شرق أوكرانيا إحداهما مرفأ "ماريوبول" الاستراتيجي المحاصر، وذلك بعد مشاورات بين ممثلين عن كييف وموسكو.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع أن "الجانب الروسي يعلن نظام إسكات" السلاح اعتبارًا من الساعة السابعة بتوقيت جرينتش و"فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا".

فيما أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن موسكو لا تهدف بعمليتها العسكرية إلى تقسيم أوكرانيا، وتسعى فقط لتحقيق ضمانات لأمنها.

وأوضح في تصريحات نقلتها وكالة "تاس"، أن "روسيا تنتظر الجولة الثالثة من المفاوضات مع السلطات الأوكرانية، وتأمل في أن تستمع كييف لمطالبها".

وتستعد "كييف" لجولة جديدة من المفاوضات مع موسكو يومي غدٍ أو بعد غدٍ، وفق ما أفاد أحد ممثلي كييف.