«فيسبوك»: إيقاف نشر الإعلانات على المنصة في روسيا

أعلنت منصة "فيسبوك" عملاق منصات التواصل الاجتماعي، إيقاف نشر الإعلانات على المنصة في روسيا.

ونقل موقع "ذا فيرج" التقني عن "فيسبوك" إيقاف الإعلانات التي تستهدف الأشخاص في روسيا مؤقتًا ولم تعد تسمح للمعلنين في روسيا بإنشاء إعلانات أو عرضها في أي مكان في العالم، بما في ذلك داخل روسيا.

وأشار موقع "ذا فيرج" إلى أن تلك الخطوة تمثل تصعيدًا كبيرًا في إجراءاتها ضد البلاد ويمكن أن تساعد في منع المعلومات الخاطئة الروسية المرتبطة بالهجوم على أوكرانيا من الظهور في إعلانات "فيسبوك".

وكانت السلطات الروسية قرّرت حجب موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في روسيا؛ أمس ردا على حجب حسابات وسائل الإعلام الروسية على المنصة.

وقالت السلطات المتمثلة في الهيئة الروسية للرقابة في مجال الإعلام "روسكومنادزور" في بيان: "اتُّخذ قرار في 4 مارس 2022 بحجب الوصول لموقع فيسبوك في روسيا الاتحادية"، مشيرة إلى أن المنصة المملوكة لشركة "ميتا" مارست "تمييزا" ضد وسائل الإعلام الروسية في 26 مناسبة منذ أكتوبر 2020، حسب وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية.

وأضافت "روسكومنادزور": "على مدى الأيام القليلة الماضية قيّدت منصة التواصل الاجتماعي الوصول إلى حسابات محطة زفيزدا التليفزيونية، ووكالة أنباء ريا نوفوستي، وسبوتنيك، وروسيا اليوم، و(صحيفتي) لينتا وجازيتا".