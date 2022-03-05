السبت 05 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس فنلندا: مستعدون لمناقشة انضمامنا لحلف الناتو مع البرلمان

الرئيس الفنلندي
الرئيس الفنلندي

أعلن الرئيس الفنلندي ساولي نينستو، أن حكومة بلاده مستعدة لتبحث مع البرلمان انضمام فنلندا إلى الناتو؛ نظرًا لتغير موقف المواطنين تجاه هذه القضية.

وقال "نينيستو"، في حديث لقناة "فوكس نيوز"، تم بثه ، إن "الوضع تغير عندنا في فنلندا، والسويد أيضًا، ولأول مرة تؤيد ذلك غالبية السكان وفقًا للاستطلاعات، وبالتالي فنحن منفتحون على مناقشة ذلك مع البرلمان".

ويزور "نينيستو" الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن يبحث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن آفاق انضمام فنلندا للناتو، حسب التقارير الإعلامية.

وقبيل المباحثات مع بايدن، أشاد "نينيستو" بمستوى الشراكة مع الولايات المتحدة.

بدوره، أشار بايدن إلى أن اللقاء يعقد "في لحظة حاسمة بالنسبة لأوروبا بأسرها"، مضيفًا أن الولايات المتحدة والشركاء يبحثون حاليًا "محاسبة روسيا" على عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال بايدن، إن فنلندا "شريك مهم للغاية بالنسبة للولايات المتحدة، وشريك قوي للناتو، وخاصة في ما يتعلق بتعزيز الأمن في منطقة بحر البلطيق".

وناقش البرلمان الفنلندي انضمام البلاد إلى الناتو في أعقاب توقيع أكثر من 50 ألف شخص على عريضة تطالب بالاستفتاء على هذا الانضمام.

يأتي ذلك بعدما أظهر استطلاع للرأي للمرة الأولى في تاريخ فنلندا، وجود أغلبية تؤيد انضمام البلاد إلى التحالف العسكري الغربي.

وعلى صعيد آخر، أكدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنها لا تؤيد تصريحات السيناتور الجمهوري ليندسي جرام الذي دعا إلى قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت إدارة بايدن تؤيد دعوة جرام: "لا، لا ندعم قتل زعيم دولة أجنبية أو تغيير نظام فيها، هذه ليست سياسة الولايات المتحدة".

وسبق أن قال "جرام" عبر "تويتر" في إشارة إلى بوتين، إن الشخص "الذي سيتخلص من هذا الشاب" سيقدم خدمة لروسيا بل العالم.

وتعليقًا على هذا التصريح، أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن الكثير من الناس "يفقدون رشدهم"، بينما طالب سفير موسكو لدى واشنطن أناتولي أنطون "بتوضيحات رسمية وإدانة حاسمة لتصريحات هذا الأمريكي".

أمن انضمام الناتو حلف الناتو فنلندا مستعد مناقشة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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