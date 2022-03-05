حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية السبت 5 مارس 2022

قدم موقع "hindustantimes" حظك اليوم السبت 5 مارس للأبراج الفلكية لهذا اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:

برج الحمل:

سيكون هناك شعور بالانسجام في الهواء، فهذا وقت ممتاز للتفكير في خططك للمستقبل وكيف يمكنك البدء، كما أن اليوم فرصة جيدة للتعبير عن حبك لشريك الحياة.

برج الثور:

يمكنك الاسترخاء والاستمتاع بصحبة بعضكما البعض، مع العلم أنكما مقبولان ومحبوبان دون قيد أو شرط، كما عليك إتباع نظام غذائي صحي.

برج الجوزاء:

هذا وقت رائع لقضاء بعض الوقت الجيد مع شريكك والتحدث عن شعورك حقًا تجاه بعضكما البعض، فالخروج سويًا يجعل العلاقة اقوي ويزيل الخلافات القديمة.

برج السرطان:

على الرغم من أنك تعتقد أن حياتك العاطفية مملة في بعض الأحيان، فمن الجيد أن تأخذ لحظة للتفكير فيما يحدث في علاقتك، سواء كانت تسير على ما يرام أو إذا كنت تشعر بالإحباط.

برج الأسد:

إنه وقت رائع للقاء الأصدقاء والعائلة، فإذا لم ترَ شخصًا منذ فترة طويلة، فلا تتردد في الاتصال به، ستستمتع بوقتك في تبادل القصص وكشف الجديد عن حياتكم.

برج العذراء:

سيكون مصدر إلهام لك للتفكير خارج الصندوق عندما يتعلق الأمر بإيصال مشاعرك إلى شريكك، استخدم خيالك لابتكار شعر عفوي وقراءته لحبيبتك لإظهار مدى اهتمامك بها.

برج الميزان:

اليوم، سوف تكون مليئًا بالعزيمة لإيجاد حلول لمشاكلك، سوف تكتشف أنك قادر على التفكير المنطقي في مشاعرك، خذ خطوة للوراء وافحص ظرفك الحالي من زاوية جديدة من أجل الحصول على فهم أوضح لما يحدث.

برج العقرب:

شخص ما جديد سوف يلفت انتباهك، فربما لاحظت أنك واجهت صعوبة في إكمال المهام المخصصة لك في هذا اليوم، يمكن أن تطلب مساعدة زميل في العمل.

برج القوس:

قد تتفاجأ اليوم من اتصال غير متوقع من صديق لم تسمع صوته منذ زمن بعيد، كما أن عليك النظر في صحتك من أجل تفادي الإصابة بالأمراض.

برج الجدي:

تحتاج للابتعاد عن ضغوط العمل، والنظر بشكل كبير في حياتك الصحية والعاطفية، التي يشوبها الكثير من المشكلات.

برج الدلو:

استثمر في مستقبلك عندما يتعلق الأمر بحياتك العاطفية، فعندما تخبر الآخرين عن علاقتك، فقد لا يكونوا قادرين على إمدادك بالدعم المعنوي.

برج الحوت:

حالة من النجاح على الصعيد العاطفي تعيشها اليوم، فمن المحتمل أن تصارح شريك حياتك بحبك له، بالإضافة إلى أنه يمكن أن تزول كافة الحواجز والخلافات بينكم.