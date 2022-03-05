السبت 05 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

عرض فيلم «كوليا» بجزويت القاهرة.. الليلة

فيلم فتوي في البوس
فيلم فتوي في البوس

ضمن فعاليات نادي سينما الجزويت، التابع لجمعية النهضة العلمية والثقافية ــ جزويت القاهرة، بمقره الكائن بشارع المهراني بالفجالة، يعرض في السادسة والنصف من مساء اليوم السبت، الفيلم الروائي الطويل "Kolya" أو "كوليا" للمخرج يان سفيراك.

الفيلم من بطولة زيدينك سفيراك، وليباش شافرانكوفا، والطفل أندرى خاليمون، والفيلم من إنتاج عام 1996، وتبلغ مدة عرضه 111 دقيقة، وترشح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية عام 1997.

تدور أحداث فيلم "كوليا"، حول "فرانتا لوكا" عازف تشيللو في تشيكوسلوفاكيا المحتلة من قبل الاتحاد السوفيتي، وهو عازب يعيش وحيدًا بلا عائلة أو زوجة، بعد أن فقد مكانه في أوركسترا الدولة، يجب عليه تغطية نفقاته باللعب في الجنازات ورسم شواهد القبور، لكن تتراكم عليه الديون الكثيرة، وعندما اقترح صديقه، حفار القبور السيد "بروز"، عليه خطة لكسب الكثير من المال من خلال الزواج من امرأة روسية حتى تتمكن من الحصول على أوراقها التشيكية، يوافق على مضض، تستغل الوضع لتهاجر إلى ألمانيا الغربية حيث ينتظرها عشيقها؛ وتترك لــ "فرانتا لوكا" ابنها البالغ من العمر خمس سنوات مع جدته؛ وعندما تموت الجدة، يتولي فرانتا لوكا رعاية ابنها فتنشأ بينهما علاقة من المودة والمحبة الأبوية التي افتقدها لوكا ذوال حياته بإضرابه عن الزواج والعيش وحيدًا بمفرده وتتوالي الأحداث.

عرض الفيلم القصير "فتوى في البوس" بسينما علمانيون


في سياق متصل، وضمن أنشطة سينما صالون علمانيون، بمقره الكائن 33 قصر النيل - عمارة دار الكتاب اللبناني - الدور العاشر - شقة 104 - أمام البنك المركزي بشارع شريف٬ يعرض في السادسة من مساء اليوم أيضًا٬ الفيلم الروائي القصير "فتوى في البوس"، ويعقب عرض الفيلم نقاش حوله مع مخرجه ومؤلفه سليم العدوي ورواد الصالون.

وفيلم "فتوي في البوس" هو التجربة الإخراجية الأولي لسليم العدوي، وقد شارك بالفيلم في عرضه العالمي الأول خلال المسابقة الروائية الدولية، في الدورة الثامنة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير والذي عقد في الفترة  من 10 فبراير إلى 16 فبراير 2022.

الفيلم من بطولة كل من: "محمد السويسي، شريف الدسوقي، محمد الصاوي، وعمرو عمروسي"، والفيلم من إنتاج يوسف مندور، ومدير تصوير عمر نادر هلال، وتصميم ملابس نرمين إبراهيم.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب أثناء تجواله في الشارع، يشتري مجموعة من المجلات الإباحية من كشك لبيع الصحف في الشارع ويضع نفسه في رحلة غريبة من الأحداث المؤسفة. 

عرض فيلم كوليا بجزويت القاهرة فتوي في البوس سينما علمانيون المخرج سليم العدوي

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