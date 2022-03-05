السبت 05 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الأردنى يعلن عن مقتل مهرّب على الحدود مع سوريا

الجيش الأردنى
الجيش الأردنى

أعلن الجيش الأردني مقتل مهرب كان يحاول التسلل من سوريا نحو الأراضي الأردنية، وذلك بعد تطبيق "قواعد الاشتباك" المرعية.

 

وقال الجيش في بيان، إن "قوات حرس الحدود رصدت من خلال المراقبات الأمامية الآليات القادمة باتجاه الحدود الأردنية من سوريا، حيث تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليها".

 

وحسب الجيش الأردني: "أسفر ذلك عن مقتل أحد المهربين وتدمير إحدى الآليات وفرار الآخرين إلى العمق السوري".

 

وشدّد البيان على أن "القوات المسلحة الأردنية، تقف دوما بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، وستتعامل بكل قوة وحزم وتطبيق قواعد الاشتباك الجديدة، لمنع أي محاولات تسلل أو تهريب".

 

وفي 17 من يناير الماضي، أعلن الأردن تغيير قواعد الاشتباك على الحدود، ووسع عملياته إثر ارتفاع واضح في عمليات التهريب والتسلل، والتي نتج عنها مؤخرا مقتل ضابط وعنصر من الجيش الأردني في مواجهة مسلحة مع مهربين.

 

وعلى صعيد آخر، أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، ضرورة وضع خارطة طريق تعود بالتعاون العربي والإفريقي إلى مساره الصحيح، والنهوض بالتعاون المشترك بمختلف المجالات، وتسهم بالوقت ذاته في تعزيز دور المرأة والشباب، ومواجهة تداعيات جائحة كورونا.

 

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الفايز في المؤتمر الـ 11 لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، الذي بدأ أعماله، اليوم، في العاصمة المغربية الرباط، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

 

وأشار الفايز إلى أن العلاقات العربية الإفريقية شهدت خلال الفترة الماضية "تراجعا بات مؤثرا" على مجمل المصالح الاستراتيجية المشتركة، لذلك "باتت الحاجة ملحة اليوم إلى تجاوز الخلافات السياسية وتركها جانبا، والسعي إلى بناء شراكة اقتصادية استراتيجية تتجاوز الخلاف السياسي، الأمر الذي من شأنه أن ينهض باقتصادنا، ويمهد الطريق نحو التكامل في مختلف المجالات".

 

واعتبر أن مواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة، وتعزيز التنمية المستدامة بين إفريقيا والعالم العربي "بات اليوم من الضرورات، ويجب أن يكتسب أهمية قصوى" انطلاقا من الاحتياجات المتبادلة للطرفين العربي والأفريقي.

سوريا الأردن أردني الجيش الأردني الجيش سوري الأردني على الحدود

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

«فاليو» تطلق عرضًا حصريًا بخصم 50% على منتجات «Apple» فى فروع «تريد لاين»

مرتضى منصور يعلن تفاصيل تعاقد الزمالك مع فيريرا

وزير التعليم يكشف حقيقة رجوع امتحانات الثانوية للنظام القديم

«آر تى» الروسية تعمل على «تليجرام» فى أوروبا رغم حجبها بمنصات أخرى

الجيش الأردنى يعلن عن مقتل مهرّب على الحدود مع سوريا

«جنكينز»: بريطانيا لاتبدى أى استعداد لتقديم الدعم لأوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

دموع فى عيون عنصرية!

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب

حسين دعسة

مخاوف نووية تلجم «علف مدافع» الحرب الروسية الأوكرانية

سارة شريف

ملفات الحرب

آمال موسى تكتب : للأزمات إيجابيات أيضًا

عفاف السيد

المرأة المصرية «ست الستات» «1»

سمر عادل

كيف ستتأثر مصر بالحرب الروسية الأوكرانية.. وما هى آليات التصدى؟

د.كريمة الحفناوى

لا للعنف ضد المرأة

صور

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

«مهمة صعبة».. هل تتوسط إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا؟

تبرعات وتأجير أسرِّة.. كيف تستعد إسرائيل لاستيعاب هجرة «يهود أوكرانيا»؟

إصابة السفير الإسرائيلى لدى أوكرانيا.. وعودته لتل أبيب من أجل العلاج