الجيش الأردنى يعلن عن مقتل مهرّب على الحدود مع سوريا

أعلن الجيش الأردني مقتل مهرب كان يحاول التسلل من سوريا نحو الأراضي الأردنية، وذلك بعد تطبيق "قواعد الاشتباك" المرعية.

وقال الجيش في بيان، إن "قوات حرس الحدود رصدت من خلال المراقبات الأمامية الآليات القادمة باتجاه الحدود الأردنية من سوريا، حيث تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليها".

وحسب الجيش الأردني: "أسفر ذلك عن مقتل أحد المهربين وتدمير إحدى الآليات وفرار الآخرين إلى العمق السوري".

وشدّد البيان على أن "القوات المسلحة الأردنية، تقف دوما بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، وستتعامل بكل قوة وحزم وتطبيق قواعد الاشتباك الجديدة، لمنع أي محاولات تسلل أو تهريب".

وفي 17 من يناير الماضي، أعلن الأردن تغيير قواعد الاشتباك على الحدود، ووسع عملياته إثر ارتفاع واضح في عمليات التهريب والتسلل، والتي نتج عنها مؤخرا مقتل ضابط وعنصر من الجيش الأردني في مواجهة مسلحة مع مهربين.

وعلى صعيد آخر، أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، ضرورة وضع خارطة طريق تعود بالتعاون العربي والإفريقي إلى مساره الصحيح، والنهوض بالتعاون المشترك بمختلف المجالات، وتسهم بالوقت ذاته في تعزيز دور المرأة والشباب، ومواجهة تداعيات جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الفايز في المؤتمر الـ 11 لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، الذي بدأ أعماله، اليوم، في العاصمة المغربية الرباط، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأشار الفايز إلى أن العلاقات العربية الإفريقية شهدت خلال الفترة الماضية "تراجعا بات مؤثرا" على مجمل المصالح الاستراتيجية المشتركة، لذلك "باتت الحاجة ملحة اليوم إلى تجاوز الخلافات السياسية وتركها جانبا، والسعي إلى بناء شراكة اقتصادية استراتيجية تتجاوز الخلاف السياسي، الأمر الذي من شأنه أن ينهض باقتصادنا، ويمهد الطريق نحو التكامل في مختلف المجالات".

واعتبر أن مواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة، وتعزيز التنمية المستدامة بين إفريقيا والعالم العربي "بات اليوم من الضرورات، ويجب أن يكتسب أهمية قصوى" انطلاقا من الاحتياجات المتبادلة للطرفين العربي والأفريقي.