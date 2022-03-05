السبت 05 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

228 حالة اختناق فى محافظة كربلاء جراء عاصفة ترابية

عاصفة ترابية
عاصفة ترابية

أعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء العراقية  وقوع 228 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية التي ضربت المنطقة مؤخرا.

 

وأفادت في بيان أصدرته  بأن "مُستشفيات الدائرة سجلت 228 حالة اختناق  جراء العاصفة الترابية ، بضمنها 67 حالة تم تقلها بعجلات الإسعاف الفوري".

 

وأضاف البيان أن "جميع تلك الحالات قد تلقت العلاج المناسب وغادرت المستشفيات، حيث كان هناك استنفار تام وكامل الاستعداد للتعامل مع هكذا حالات طارئة".

 

وتعرضت كربلاء ومحافظات عراقية أخرى، أمس  لعاصفة ترابية قوية تسببت بانعدام الرؤية وتسجيل العديد من الحوادث وحالات الاختناق.

 

وعلى صعيد آخر، رشحت وزارة الخارجية العراقية، عبد الحسين يعقوب الهنداوي،  لشغل منصب أمين عام مساعد في جامعة الدول العربية.

 

وبحسب وثيقة  فإن الدائرة العربية في الوزارة، قدمت السيرة الذاتية لعبد الحسين يعقوب الهنداوي، إلى المندوبية الدائمة لجمهورية العراق في القاهرة، لغرض ترشيحه لمنصب أمين عام مساعد في جامعة الدول العربية.

 

وكانت قد ثمنت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، خلال الفترة الماضية، حرص جمهورية العراق على الالتزام بمواعيد تقديم تقاريرها إلى لجنة حقوق الإنسان العربية، ما يجسد وفاء مثاليا بالالتزامات المترتبة على الانضمام إلى الميثاق العربى لحقوق الإنسان.

 

وأضافت، خلال كلمتها أمام اجتماع لجنة حقوق الإنسان العربية، والمنعقد حاليا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الاثنين، أن الموعد مع العراق، هو موعد مع تاريخ شامخ وحضارة متميزة ومتنوعة الثقافات.

 

وأوضحت أن الحدث يمثل فرصة لاستحضار مسار تشكل مفهوم حقوق الإنسان، وحضارة ما بين النهرين وشريعة حمورابى وما تضمنته من مفاهيم وحقوق وقيم شكلت ركيزة من ركائز العهود والمواثيق المعاصرة.


وأشادت أبوغزالة بالدور الفعال للعراق فى بناء المنظومة القانونية القائمة تحت مظلة العمل العربى المشترك، مجددة دعم جامعة الدول العربية ومناصرتها للعراق فى أمنه واستقراره، وفى تعزيز مكانته عربيا ودوليا.

 

واستطردت أن التعاون العربى فى مجالِ تبادلِ المعلوماتِ حول العناصر الإرهابية بات أمرا ضروريا لاستقرار وأمن المنطقة ككل، وتوفير فرص تنمية واسعة فى عالم تعصف به الأزمات الصحية والاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية على أجيالِ الحاضر.

 

وشددت على الحاجة إلى انضمام كافة الدول العربية إلى الميثاق العربى لحقوق الإنسان، داعية لفتح حوار بناء مع الدول الأعضاء غير الأطراف للعمل على تجاوز ما قد يحول دون انضمامها.

عاصفة ترابية عاصفة كربلاء ترابية 28 حالة اختناق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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