إصابة 5 أشخاص فى انقلاب تروسيكل بأسوان

شهدت قرية الحجندية بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، مساء اليوم الجمعة، إصابة ٥ أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل أمام القرية، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتلقى مركز شرطة كوم أمبو بمحافظة أسوان، إخطارا مستشفى كوم أمبو المركزى يفيد باستقبال ٥ مصابين بعد انقلاب تورسيكل أمام قرية الحجندية التابعة لدائرة المركز، وأن

قام فريق طبي برئاسة مدير للمستشفى بتقديم العلاج اللازم للمصابين، وإجراء الفحوصات الطبية لهم.

وبانتقال ضباط مباحث مركز شرطة كوم أمبو إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تبين أن حادث أنقلاب التروسيكل وقع بسبب السرعة الزائدة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.