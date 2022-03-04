إيمان حسن تشعل مسرح الدوم بأغنية «ليه» لـ أصالة

قدمت المتسابقة إيمان حسن أغنية “ليه” للنجمة أصالة على مسرح الدوم، وسط تفاعل كبير من المتواجدين ولجنة التحكيم.

وأشادت لجنة التحكيم بالمتسابقة فقالت ليلى علوي إنها قدمت الأغنية بطريقة مميزة ومتمكنة، بينما قال المخرج تامر محسن إنه صوتها دافي وأعجبها في الغناء، بينما أشاد المايسترو نادر عباسي بها لأن صوتها خفيف والأغنية تحتاج لصوت ثقيل واستطاعت أن تخرج من تلك الأزمة.

وكانت الحلقة الثانية من مرحلة المفتاح الذهبي ضمن حلقات برنامج الدوم المعروض على قناة On، شهدت بداية غنائية من خلال مشاركة 5 من المتسابقين في تقديم أغنية “قالي وقولت له” وسط استعراض مميز من عدد من العارضين على مسرح الدوم.

وفى نهاية الحلقة، تم إعلان أسماء المتأهلين للمرحلة الثالثة والأخيرة فى مجال الغناء، وكذلك الحاصلون على فرصة ثانية باستخدام «المفتاح الذهبى»، وقررت لجنة التحكيم تأهل أسامة عطية وآلاء أيوب للمرحلة الأخيرة، وحصلت رحمة ضاحى وآية البحيرى على فرصة ثانية.