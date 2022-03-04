فرح علاء تبدع في التقديم التليفزيوني على مسرح «الدوم»

شاركت المتسابقة فرح علاء، في حلقة الليلة من برنامج الدوم من خلال الحلقة الثالثة من مرحلة المفتاح الذهبي ببرنامج الدوم، الذي يعرض حاليا على قناة أون بمشاركة عدد كبير من النجوم.

بدأت المتسابقة فرح بتقديم خبر عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وعلقت على عدد من الصور التي ظهرت أمامها عن الشاشة، وتعاملت بشكل مميز على خبر عاجل وسط تفاعل كبير من المتواجدين وأنهتها بتعليق كوميدي.

وعلقت لجنة التحكيم، حيث قالت ليلى علوي: "برافو فرح ثابتة وواثقة ومخارج الألفاظ سليمة"، وعلق المخرج تامر محسن بأن له تعليق واحد أنها تركز دائما في القراءة وأنها يجب أن تعطي روحا لما تقدمه، وقال نادر عباسي إن تعليقها على الصور كان مميزا.

وكانت الحلقة الثانية من مرحلة المفتاح الذهبي ضمن حلقات برنامج الدوم المعروض على قناة On، شهدت بداية غنائية من خلال مشاركة 5 من المتسابقين في تقديم أغنية “قالي وقولت له” وسط استعراض مميز من عدد من العارضين على مسرح الدوم.

وفى نهاية الحلقة، تم إعلان أسماء المتأهلين للمرحة الثالثة والأخيرة فى مجال الغناء، وكذلك الحاصلون على فرصة ثانية باستخدام «المفتاح الذهبى»، وقررت لجنة التحكيم تأهل أسامة عطية وآلاء أيوب للمرحلة الأخيرة، وحصلت رحمة ضاحى وآية البحيرى على فرصة ثانية.

وفى فئة التمثيل، تأهل محمود بكر ومونيكا ألفونس، فيما حصل يوسف الجبرونى وآية زيد على فرصة ثانية. وفى مجال التقديم التليفزيونى تأهل المتسابق عبدالمنعم إبراهيم، وحصلت المتسابقة لمياء سامى الشهيرة بـ«زللو» على فرصة ثانية.

ومن المقرر أن تستمر حلقات «المفتاح الذهبى» حتى ١١ مارس المقبل، ليفتح التصويت للجمهور لاختيار من يحصل عليه ويكمل فى المسابقة وفي نهاية البرنامج يفوز متسابق في فئة الغناء وآخر في التمثيل وآخر في التقديم التليفزيوني ليشاركوا في أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة.