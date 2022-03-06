بمشاركة 76 شركة.. كيف طوّرت مصر صناعة المنتجات الجلدية؟

شهد مجال صناعة الجلود في مصر تطورًا كبيرًا في الفترة الماضية، وظهر فيه مقدار التعاون المشترك مع السوق العالمي في نفس المجال لتبادل الخبرات والترويج للصناعة المحلية بالسوق الخارجي، بالتزامن مع انطلاق معرض القاهرة الدولي الـ16 للجلود في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، برعاية وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة من 2 و4 مارس الجاري.

وأقيم المعرض على مساحة 2355 مترًا، بمشاركة 76 شركة مصرية وأجنبية متخصصة في قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية ومستلزمات الإنتاج.

يعد معرض القاهرة الدولي للجلود هو المهرجان والحدث الأكبر الذي يجمع صناع الجلود سنوياً لتبادل الخبرات وزيادة التكامل الصناعي وتعزيز فرص التبادل التجاري مع الدول المشاركة في المعرض.

ويأتي المعرض ضمن خطة الدولة لزيادة صادرات قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية لدول العالم، إذ أنه تم دعوة أكثر من 250 من كبار المشترين الأجانب من عدد من الدول أبرزها الأردن والعراق وكينيا وفلسطين، بهدف الاطلاع على آخر ما توصلت إليه صناعة الجلود في مصر وإبرام تعاقدات تساعد على نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية.

كما شارك فيه عارضين لمستلزمات الإنتاج من الهند والصين وتركيا وأوزباكستان، لتوفير الخامات اللازمة لمصانع الجلود المصرية مما يساهم في زيادة الإنتاج والاتجاه للتصدير وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي الذي يدعم بقوة ملف التصدير لتحقيق حلم الـ 100 مليار صادرات.

ويمثل معرض القاهرة الدولي للجلود فرصة لزيادة مبيعات قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية داخلياً وخارجيًا، وذلك لتنظيمه عبر الفيديو كونفرانس اجتماعات مع المشترين الأجانب الراغبين في التعرف على منتجات المعرض والأسعار والموديلات والجودة.

واستطاعت مصر أن تحقق بالفترة الأخيرة طفرة كبيرة في مجال صناعة الجلود من شأنها ارتفاع نسب الصادرات،وفي الوقت نفسه انخفاض نسب الاستيراد.

إذ تم تصدير جلودًا لنحو 30 دولة خلال عام 2021 بقيمة تصل إلى 80.633 مليون دولار مقابل 48.525 مليون دولار بنسبة نمو 66.1%.

كما أكد تقرير المجلس التصديرى لصناعة الجلود، أنه من إجمالى 30 دولة استيرادية للجلود المصرية، استحوذت 5 دول على 79.5% من إجمالي صادرات القطاع خلال 2021.

ولفت التقرير إلى أن أهم تلك الدول والتى تحتل المرتبة الأولى؛ الصين بقيمة 27.123 مليون دولار، مقابل 9.799 مليون دولار بنمو 176.8%، وفى المرتبة الثانية تأتى إسبانيا بقيمة 17.691 مليون دولار، مقابل 13.41 مليون دولار بنمو 31.9%.

وتحتل الهند المرتبة الثالثة فى استيراد الجلود المصرية بقيمة 10.6 مليون دولار في مقابل 5.985 مليون دولار بنمو 77.1%، ثم إيطاليا فى المرتبة الرابعة بنسبة نمو 81% لتسجل 6.647 مليون دولار، مقابل 3.673 مليون دولار، والمرتبة الخامسة من نصيب البرتغال بنسبة 22.1% لتبلغ 5.388 مليون دولار في مقابل 5.229 مليون دولار.

يأتي مشروع مدينة الروبيكي للجلود ليمثل خطوة رئيسية في طريق تطور هذه الصناعة بالشكل الذي ينقلها من صفوف السوق المحلية إلى العالمية.

توقع الخبراء أنه و بمجرد إعلان وزارة التجارة والصناعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات بمنطقة الـ100 مصنع لإنتاج منتجات الجلود تامة الصنعابها، سيسهم هذا كثيرًا في توافد عددًا كبيرًا من المستثمرين هناك.

وأعلنت غرفة صناعة الجلود أن لديها طلبات من 120 منشأة للأحذية والمنتجات الجلدية للانتقال للمدينة، وذلك بعد توجيهات الرئيس السيسى بضرورة تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية.