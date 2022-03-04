حصول المهندس هاني ضاحي على أعلى الأصوات في انتخابات المهندسين ببورسعيد

حصل المهندس هاني ضاحي على أعلى الأصوات في عملية التصويت التي جرت بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة لاختيار النقيب العام للمهندسين وأعضاء النقابة العامة.

وبلغ إجمالي عدد الأصوات 516 صوتًا وعدد الأصوات الصحيحة 493 صوتًا والباطلة 26 صوتًا، وحصل المهندس هاني ضاحي علي 296 صوتًا، والمهندس مصطفى أبو زيد 66 صوتًا، والمهندس النبراوي 63 صوتًا.

الفائز بمقعد النقيب

وانتهت اللجنة من أعمالها بإعلان حصول المهندس هاني ضاحي على أعلى الأصوات ببورسعيد، على أن تضاف النتيجة إلي باقي أصوات المحافظات، وتعلن اللجنة العامة عن الفائز بمقعد النقيب، والذي يحصل على أعلى أصوات من إجمالي مهندسين مصر الذين لهم حق التصويت.

وكانت لجان الانتخابات قد فتحت أبوابها في محافظة بورسعيد في العاشرة من صباح اليوم في الموعد الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات، وأغلقت أبوابها في السابعة من مساء اليوم، وجرت أعمال فرز الاصوات عقب اغلاق اللجان مباشرة.

أقيمت أعمال التصويت تحت إشراف قضائي كامل، وتواجد 5 مستشارين للإشراف علي اللجان بجانب رئيس اللجنة، وتمت أعمال التصويت في سرية كاملة، قام خلالها المهندسين باختيار النقيب واعضاء النقابة.

وعملت لجنة الانتخابات ببورسعيد برئاسة المهندس وائل حرز علي تسهيل عملية التصويت للمهندسين، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لحماية الناخبين من مخاطر الاصابة بكورونا، وإجراءات أمنية مشددة.

وفي شأن آخر أدلى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، بصوته في انتخابات نقابة المهندسين العامة، على مقعد النقيب العام بنقابة المهندسين المصرية، وانتخابات المكملين للمهندسين، للتنافس على عدد 11 مقعد لأعضاء مجلس النقابة العامة، بانتخابات التخصصات المكملة لمجلس النقابة العامة بالقاهرة، وذلك بمقر نقابة المهندسين الفرعية بشارع عرابي.

ويصل عدد أعضاء النقابة الفرعية ببورسعيد إلى أكثر من 11 ألف مهندس، ويقرب الي 12 ألف مهندس ممن لهم حق الإنتخاب، تتم إنتخابات المكملين التابعة للنقابة العامة بالإختيار من قسم الميكانيكا 2 مهندسين،

وقسم الكهرباء 2 مهندسين، وقسم مدني 2 مهندسين، وقسم عمارة 2 مهندسين، وأما باقي التخصصات فيتم اختيار مهندس غزل ونسيج، ومهندس كيمياء ونووي، ومهندس تخصص بترول وتعدين.

وقدم المحافظ الشكر للجنة القضائية المشرفة على سير العملية الإنتخابية وجموع المهندسين، على المشهد الراقي خلال اختيار من يمثلهم، مؤكدًا فخره للانتماء لنقابة المهندسين، وهو أحد أبناء القوات المسلحة المصرية.

واشاد محافظ بورسعيد بالدور الكبير الذي لعبه جموع المهندسين في المشروعات والطفرة التنموية التي تشهدها المحافظة بشتى المجالات.