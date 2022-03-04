متسابقو الدوم يبدأون ثالث حلقات المفتاح الذهبي بأغنية «نور العين»

بدأت قبل قليل، الحلقة الثالثة من مرحلة المفتاح الذهبي ببرنامج الدوم لاكتشاف المواهب على قناة أون من تقديم يوسف عثمان ونهى درويش، ويتواجد في لجنة التحكيم كلا من النجمة الكبيرة ليلى علوي والمايسترو نادر عباسي والمخرج تامر محسن.

وبدأ عدد من متسابقي الدوم الحلقة بغناء أغنية الهضبة عمرو دياب “نور العين” بشكل جماعي جذبت انتباه الجمهور والحضور ولجنة التحكيم مع أداء مميز من قبل المتسابقين الذين أحدثوا أجواء مميزة في ستوديو المسرح التي تشهد المنافسة وسط استعراضات مميزة من فريق استعراضات البرنامج.

وكانت الحلقة الثانية من مرحلة المفتاح الذهبي ضمن حلقات برنامج الدوم المعروض على قناة On، شهدت بداية غنائية من خلال مشاركة 5 من المتسابقين في تقديم أغنية “قالي وقولت له” وسط استعراض مميز من عدد من العارضين على مسرح الدوم.

وفى نهاية الحلقة، تم إعلان أسماء المتأهلين للمرحة الثالثة والأخيرة فى مجال الغناء، وكذلك الحاصلون على فرصة ثانية باستخدام «المفتاح الذهبى»، وقررت لجنة التحكيم تأهل أسامة عطية وآلاء أيوب للمرحلة الأخيرة، وحصلت رحمة ضاحى وآية البحيرى على فرصة ثانية.

وفى فئة التمثيل، تأهل محمود بكر ومونيكا ألفونس، فيما حصل يوسف الجبرونى وآية زيد على فرصة ثانية. وفى مجال التقديم التليفزيونى تأهل المتسابق عبدالمنعم إبراهيم، وحصلت المتسابقة لمياء سامى الشهيرة بـ«زللو» على فرصة ثانية

يعرض برنامج اكتشاف المواهب "الدوم" عبر شاشة قناة ON الساعة الحادية عشر مساءا في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع تحت إشراف شركة "ميديا هب سعدي - جوهر" بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة ومن إنتاج شركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكان قد تقدم إلى المسابقة قرابة 20 ألف متسابق من 27 محافظة وتمت تصفيتهم وفقا للمعايير الموضوعة للاختيار حتى وصل عددهم إلى 200 مشترك يتم إجراء شروط المسابقة عليها خلال 12 حلقة.