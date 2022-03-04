وائل جسار: «الوضع فى لبنان سيئ جدا والناس تعبانة أوى»

علق النجم اللبناني وائل جسار على الوضع السياسي في الوقت الحالي في وطنه لبنان خاصة بعد الأوضاع الصعبة التي تعرض لها خلال السنوات الماضية.

وقال وائل جسار في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن الوضع بلبنان "حدث ولا حرج" والمواطنون اللبنانيون يعيشون أسوأ فتراتهم قائلا: "الناس تعبانة أوي" هناك ناس تموت من الجوع وآخرون يموتون من برودة الطقس فكما يعلم الجميع أن برودة الطقس هذا العام كانت قاسية للغاية".

وتابع: "بالإضافة إلى الغلاء التي تعشيه لبنان سواء على مستوى الطاقة والبنزين أو السلع الغذائية وغيرها من الأشياء التي أثرت بالسلب على الجميع بلبنان ربنا ينتقم من كل واحد جاب الخراب للبنان".

آخر أعمال وائل جسار الغنائية

وطرح يوم 20 يناير الماضي، النجم وائل جسار أغنية عيان عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب" وتعاون في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي محمد القباتي، والملحن محمد يحيى، والموزع الموسيقي أسامة عبدالهادي.

كلمات أغنية “عيان”

عيان مدهوره حالتي بتلات امراض عاطفيه

تفكير علي شوق علي حيره وانت ولا حاسس بيا

الكل قالولي علاجي عند اللي عمل كده فيا

عايزك تهتم بحالتي ارجوك طمني عليا

لانا لاقي علاج ولا شوقي بينقص حن عليا

والله محتاج كام سنه منك حب وحنيه

دانا من وانا بحكيلك بس اتحسنت شويه

لو بس انت رضيت عني هديلك قلبي هديه

او تاخد قلبي تبني وتجيب حبه حنيه

انا شوقي لا نافعه تاني ولا دي مشاعر طبيعية

شوف من امتي انا مستني الضحكه الاولانيه

لانا لاقي علاج ولا شوقي بينقص حن عليا

والله محتاج كام سنه منك حب وحنيه

دانا من وانا بحكيلك بس اتحسنت شويه

عيان مدهوره حالتي بتلات امراض عاطفيه

تفكير علي شوق علي حيره وانت ولا حاسس بيا