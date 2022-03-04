الجمعة 04 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وائل جسار: «الوضع فى لبنان سيئ جدا والناس تعبانة أوى»

وائل جسار
وائل جسار

علق النجم اللبناني وائل جسار على الوضع السياسي في الوقت الحالي في وطنه لبنان خاصة بعد الأوضاع الصعبة التي تعرض لها خلال السنوات الماضية.

وقال وائل جسار في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن الوضع بلبنان "حدث ولا حرج" والمواطنون اللبنانيون يعيشون أسوأ فتراتهم قائلا: "الناس تعبانة أوي" هناك ناس تموت من الجوع وآخرون يموتون من برودة الطقس فكما يعلم الجميع أن برودة الطقس هذا العام كانت قاسية للغاية".

وتابع: "بالإضافة إلى الغلاء التي تعشيه لبنان سواء على مستوى الطاقة والبنزين أو السلع الغذائية وغيرها من الأشياء التي أثرت بالسلب على الجميع بلبنان ربنا ينتقم من كل واحد جاب الخراب للبنان".

 

آخر أعمال وائل جسار الغنائية

وطرح يوم 20 يناير الماضي، النجم وائل جسار أغنية عيان عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب" وتعاون في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي محمد القباتي، والملحن محمد يحيى، والموزع الموسيقي أسامة عبدالهادي.

 

youtube

 

كلمات أغنية “عيان”

عيان مدهوره حالتي بتلات امراض عاطفيه

تفكير علي شوق علي حيره وانت ولا حاسس بيا

الكل قالولي علاجي عند اللي عمل كده فيا

عايزك تهتم بحالتي ارجوك طمني عليا

لانا لاقي علاج ولا شوقي بينقص حن عليا

والله محتاج كام سنه منك حب وحنيه

دانا من وانا بحكيلك بس اتحسنت شويه

لو بس انت رضيت عني هديلك قلبي هديه

او تاخد قلبي تبني وتجيب حبه حنيه

انا شوقي لا نافعه تاني ولا دي مشاعر طبيعية

شوف من امتي انا مستني الضحكه الاولانيه

لانا لاقي علاج ولا شوقي بينقص حن عليا

والله محتاج كام سنه منك حب وحنيه

دانا من وانا بحكيلك بس اتحسنت شويه

عيان مدهوره حالتي بتلات امراض عاطفيه

تفكير علي شوق علي حيره وانت ولا حاسس بيا

أغنية عيان وائل جسار الفنان وائل جسار المطرب وائل جسار النجم اللبناني وائل جسار النجم وائل جسار لبنان الوضع لبنان السياسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

أيادي التنمية.. كيف تشارك الكنائس فى مبادرة «حياة كريمة»؟

وزير القوى العاملة: نصف مليون وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة فى 2022

مرتضى منصور يعلن تفاصيل تعاقد الزمالك مع فيريرا

«فاليو» تطلق عرضًا حصريًا بخصم 50% على منتجات «Apple» فى فروع «تريد لاين»

وزير التعليم يكشف حقيقة رجوع امتحانات الثانوية للنظام القديم

«مهمة صعبة».. هل تتوسط إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

دموع فى عيون عنصرية!

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب

حسين دعسة

مخاوف نووية تلجم «علف مدافع» الحرب الروسية الأوكرانية

سارة شريف

ملفات الحرب

آمال موسى تكتب : للأزمات إيجابيات أيضًا

عفاف السيد

المرأة المصرية «ست الستات» «1»

سمر عادل

كيف ستتأثر مصر بالحرب الروسية الأوكرانية.. وما هى آليات التصدى؟

د.كريمة الحفناوى

لا للعنف ضد المرأة

صور

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

تبرعات وتأجير أسرِّة.. كيف تستعد إسرائيل لاستيعاب هجرة «يهود أوكرانيا»؟

إصابة السفير الإسرائيلى لدى أوكرانيا.. وعودته لتل أبيب من أجل العلاج

إسرائيل: استقبلنا 1555 أوكرانيًا.. ونستعد لتجنيس أكثر من 100 ألف لاجئ