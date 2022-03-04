الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

توصيات المؤتمر الأدبى الـ 21 لإقليم وسط الصعيد الثقافى

صورة من المؤتمر
صورة من المؤتمر

تحت رعاية أ.د إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء الوزير طارق الفقى محافظ سوهاج، اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات المؤتمر الأدبى لإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي، في دورته الحادية والعشرون بمحافظة سوهاج، بعنوان "الانفتاح الثقافى وأثره فى الهوية" يترأسه الشاعر سعد عبد الرحمن، وأمين عام المؤتمر الدكتور مصطفى رجب، وبحضور أ. د. مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، وعدد من القيادات الثقافية والتنفيذية.

بدأت الفعاليات بكلمة الشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية نائبا عن رئيس الهيئة، حيث قدم خلالها الشكر والتقدير لكل من ساهم وشارك فى نجاح المؤتمر، وأكد شومان على ضرورى الحفاظ على هويتناو العادات والتقاليد والموروثات الشعبية والآثار الموجودة، ودور الثقافة فى تعزيز الإنتماء للوطن، كما قدم مكاوى الشكر للواء طارق الفقى محافظ سوهاج، ورئيس الجامعة على ماقدموه من دعم لإنجاح المؤتمر، ثم ألقى أوفى الأنور توصيات المؤتمر وهى كلآتى :
1- ندين ونرفض أشكال التطبيع كافة مع الكيان الصهيونى.
2-التأكيد على الهوية المصرية دعمًا لحضارة مصر وعراقتها.
3-اختيار محافظة سوهاج عاصمة ثقافية لإقليم وسط الصعيد الثقافى.
4-إعادة فتح أندية السينما بأفرع الإقليم الثقافية.
5- توطيد العلاقة بين أفرع الإقليم والجامعات وزيادة حجم المشاركة فى الفعاليات الثقافية.
6-التأكيد على أن تشمل أبحاث المؤتمر الأجناس الأدبية كافة مستوفية أدباء محافظات الإقليم الأربعة.
7- زيادة نسخ المطبوعات الخاصة بالمؤتمر وتوفيرها للأدباء.
8-التأكيد على ضرورة احتواء مكتبات قصور الثقافة بالإقليم على إبدعات أدباء الإقليم.
9-تفعيل وتحديث منافذ ببع كتب الهيئة ومدها بالإصدارات الحديثة كافة.
10. التأكيد على تزويد مكتبات المواقع الثقافية بسوهاح بإصدارات الهيئة أولا بأول.
11. ضرورة أن يحتفظ إقليم وسط الصعيد الثقافي ممثلًا في قصر ثقافة طهطا بنسخة من مخطوطات رفاعة الطهطاوي للإفادة منها من أبناء المكان.
12.الإسراع في إعادة تطوير قصر ثقافة سوهاج.

إيناس عبد الدايم اللواء الوزير طارق الفقى محافظ سوهاج الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة المؤتمر الأدبى لإقليم وسط الصعيد الثقافى

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وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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