«مصر للطيران» تعلن تعديل إقلاع ووصول رحلاتها من مطار جون كنيدى

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تعديل إقلاع ووصول رحلاتها من مبنى الركاب رقم 1 من مطار جون كنيدي (JFK) بنيويورك حتى 15 مارس المقبل.

وأضافت الشركة، أن الشركة مستمرة حتى الـ 15 من مارس القادم في إقلاع ووصول رحلاتها كما هو في الوقت الحالي من خلال مبنى الركاب رقم 4 (Terminal 4) بمطار جون كنيدي وصول الساعة 15:25 وإقلاع الساعة 18:30 بتوقيت نيويورك.

وكانت مصر للطيران قد أعلنت قبل أيام عن تأجيل إقلاع ووصول رحلاتها من مبنى الركاب رقم 1 (Terminal 1) بمطار جون كنيدي حتى 15 مارس المقبل.

ونوهت لعملائها المسافرين إلى من مطار جون كنيدي (JFK) بنيويورك وحتى ١٥ مارس سيكون إقلاع ووصول رحلاتها كما هو في الوقت الحالي من خلال مبنى الركاب رقم 4 (Terminal 4) بمطار جون كنيدي وصول الساعة 15:25 وإقلاع الساعة 18:30 بتوقيت نيويورك.

وكانت مصر للطيران أعلنت لعملائها المسافرين إلى / من مطار جون كنيدي (JFK) بنيويورك أنه تقرر اعتبارا من (1) مارس المقبل أن يكون وصول وإقلاع رحلات مصر للطيران من خلال مبنى الركاب رقم 1 (Terminal 1) بمطار جون كنيدي بنيويورك.