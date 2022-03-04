الجمعة 04 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب رئيس جامعة طنطا يشارك فى المؤتمر الدولى الأردنى الـ20 لأمراض وزراعة الكلى

الدكتور كمال عكاشة
الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا

شارك الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث بفعاليات المؤتمر الدولي الأردني الـ20 للجمعية الأردنية لأمراض وزراعة الكلى بنقابة الأطباء، والمؤتمر الدولي الخامس للرابطة الدولية لأمراض الكلى للأطفال، والذي يقام فى الفترة من 2-4 مارس الجارى بالعاصمة الأردنية عمّان.

أوضح نائب رئيس جامعة طنطا، أن المؤتمر يناقش أحدث أبحاث أمراض وزراعة الكلى في العالم، وبحث سبل دفع التعاون وتبادل التجارب والخبرات بين المختصين من مختلف أنحاء العالم، بإلإضافة إلى ورش عمل تدريبية مكثفة ومحاضرات علمية منوعة ذات علاقة بمبادئ وتطور أمراض وزراعة الكلى بالطرق الحديثة.

أضاف الدكتور كمال عكاشة، أنه قام بإلقاء محاضره بعنوان" الجديد فى علاج ارتفاع أملاح البوتاسيوم فى مرضى القصور الكلوى المزمن باستخدام علاجات متقدمة وتقنيات حديثة فى العلاج"، كما ترأس الجلسة العلمية وعنوانها "التقنيات الحديثة فى علاج القصور الكلوي المزمن" باستخدام الغسيل البريتوني والتقنيات الحديثة فى الاستصفاء والغسيل الدموى وكذلك الجديد فى علاج أنيميا القصور الكلوى.

نائب رئيس جامعة طنطا يشارك بالمؤتمر الدولى الأردني لأمراض وزراعة

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