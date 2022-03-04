«مؤتمر طب الزقازيق وبداية جديدة».. حصاد وزارة التضامن اليوم

شهد حصاد وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الجمعة، عددًا من الأحداث، حيث قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن علاقة التنمية المستدامة بوزارة التضامن الاجتماعي مركبة وتمس أكثر من قطاع في قطاعات الوزارة المختلفة؛ ففي مجال القضاء على الفقر تنفذ الوزارة عددًا من البرامج للحماية الاجتماعية، فهناك 4 ملايين أسرة تستفيد من برنامجي الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى 10٫5 مليون مستفيد من المعاشات، مشيرة إلى أن تدخلات المجتمع المدني في القضاء على الفقر كبيرة جدا وتخطت ٥ مليارات جنيه أثناء جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر التنمية المستدامة في مدينة الأقصر في دورته الثانية، الذي يقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولى، وينظمه اتحاد الصناعات المصرية وجمعية الأورمان، وبحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والشباب والرياضة.

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«مكافحة الإدمان» يشارك في المؤتمر السنوي السابع بـ«طب الزقازيق»

شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، في المؤتمر السنوي السابع الذى تنظمه كلية طب جامعة الزقازيق وذلك بدعوة من الجامعة لعرض تجربة الصندوق في التنمية، الاجتماعية والاقتصادية للمتعافين من الإدمان ودورها في الارتقاء بجودة الحياة لديهم باعتبارها من التجارب الرائدة التي اعتبرتها الكثير من الدول من التجارب الملهمة، وبدأت في نقل تجربة الصندوق إليها وذلك بحضور لفيف من أساتذة الجامعات المصرية ومحاضرين دوليين.

وألقى عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي محاضرة خلال جلسة رئيسية بالمؤتمر‪ ‬استعرض خلالها مجهودات الصندوق في الارتقاء بجودة حياة المتعافين من الإدمان عقب توفير كافة الخدمات العلاجية لهم مجانا، وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023" التي تتمثل في المشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي في ظل التوسع في تقديم الخدمات العلاجية من خلال 28 مركزا علاجيا في 17 محافظة حتى الآن، بعدما كانت عدد المراكز العلاجية لا تتجاوز 12 مركزا في 7 محافظات عام 2014، كما أنه جار الإعداد لافتتاح مركزين في محافظتي قنا والجيزة، ليصل إجمالي عدد المركز العلاجية لـ30 مركزا علاجيا خلال العام الجاري، كما سيتم تعميم الخدمات العلاجية على مستوى كافة محافظات الجمهورية بحلول 2025.

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«مكافحة الإدمان» يطلق «بداية جديدة» لتمويل تنفيذ مشروعات الصغيرة

أطلق صندوق مكافحة الإدمان مبادرة "بداية جديدة" بهدف توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمتعافين من مرضى الإدمان بهدف تحقيق الدمج المجتمعي لهم، حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافة الى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة وتم تمويل مشروعات صغيرة للمتعافين تصل لـ5 ملايين و710 آلاف جنيه حتى الآن، كما أطلق الصندوق مبادرة "حرفي" لتدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية تحتاجها سوق العمل مثل "صيانة التكييف والمحمول والأجهزة الكهربائية والنجارة، وتم تدريب ما يقرب من 9 آلاف متعافي حتى الآن.

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