السبت 05 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. الأسباب والعلاجات الفعالة

خفقان القلب
خفقان القلب

يُعاني البعض من مشكلة "خفقان القلب" بعد تناول الوجبات الغذائية، حيث يُعرَّف بأنه مشاعر تتسبب في تسارع ضربات قلبك، على الرغم من أنها مشكلة خطره، إلا أن أخصائيو القلب يقولون إن معظم حالات خفقان القلب لا داعي للقلق منها.

 

وأوضح الأطباء بموقع "Healthdigezt" الطبي، أنه عند الشعور من خفقان القلب لأول مرة، فعليك طلب المشاورة الطبية، فدائمًا خفقان قلبك مصحوبًا بعلامات وأعراض مثل الدوخة والتعرق الغزير وضيق التنفس، ألم الصدر الذي ينتشر إلى الذراعين أو الظهر و الرقبة.

 

الأسباب الشائعة وراء خفقان القلب:

وفقًا لما ذكره الأطباء، فأن بعد تناول الطعام ، يحتاج جهازك الهضمي إلى الإمداد بالدم، حيث يتم ذلك من أجل تسهيل هضم الطعام وكذلك امتصاص العناصر الغذائية.

 

ومن أجل تحويل جزء كبير من دمك إلى الجهاز الهضمي وكذلك التأكد من أن باقي الجسم لا يزال يحصل على ما يكفي من الدم الغني بالأكسجين ، يحتاج قلبك إلى العمل بجهد أكبر من المعتاد، الأمر الذي يجعلك تشعر بخفقان القلب بعد تناول الطعام.

 

وأكد الأطباء، أنة كلما زاد عدد الأطعمة والمشروبات التي تتناولها، كلما احتاج جهازك الهضمي إلى المزيد من الدم، وهذا يتطلب قلبك للخفقان بشكل أسرع وأقوى.

 

وفي بعض الحالات، يكون نوع الأطعمة أو المشروبات التي تتناولها أثناء تناول الطعام هو المسؤول عن خفقان القلب، فليس سرا أن الكافيين مادة كيميائية يمكن أن تحفز الجهاز العصبي، فعندما يكون الجهاز العصبي في حالة من الإثارة، ولهذا السبب فإن استهلاك أي شيء يحتوي على مادة الكافيين مثل لوح الشوكولاتة أو فنجان من القهوة يمكن أن يسبب خفقان القلب.

 

يقول الخبراء إن تناول الأطعمة السكرية يمكن أن يسبب أيضًا خفقان القلب لأن جسمك مزود بالكثير من السعرات الحرارية، فمن المعروف أيضًا أن مادة MSG، وهي مادة مضافة أو توابل غذائية شائعة، تسبب الخفقان لدى البعض.

 

كيفية علاج خفقان القلب:

إذا كان من الواضح أن خفقان قلبك ناتج عن أوقات الوجبات، فلا داعي للقلق ذلك لأن التغيير والتبديل في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في منع المشكلة من الظهور.

 

من الجيد أيضًا الاحتفاظ بمفكرة طعام خاصة بك، هذا يمكن أن يسهل عليك التعرف على الأطعمة والمشروبات التي تسبب لك خفقان القلب وبالتالي الابتعاد عنها.

الكافيين خفقان القلب السعرات الحرارية الجهاز الهضمي العناصر الغذائية الوجبات الغذائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

«فاليو» تطلق عرضًا حصريًا بخصم 50% على منتجات «Apple» فى فروع «تريد لاين»

الصين تعلن معارضتها بشدة لأى تدخل خارجى بشأن تايوان

والدة آسر ياسين تكشف أسرار شخصيته: خجول جدًا

مرتضى منصور يعلن تفاصيل تعاقد الزمالك مع فيريرا

استبعاد الأسهم الروسية من مؤشرى «ستاندرد آند بورز» و «داو جونز»

خطيب مسجد باليرمو بإيطاليا: يجب تربية الأبناء فى دول المهجر على الآداب الإسلامية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

دموع فى عيون عنصرية!

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب

حسين دعسة

مخاوف نووية تلجم «علف مدافع» الحرب الروسية الأوكرانية

سارة شريف

ملفات الحرب

آمال موسى تكتب : للأزمات إيجابيات أيضًا

عفاف السيد

المرأة المصرية «ست الستات» «1»

سمر عادل

كيف ستتأثر مصر بالحرب الروسية الأوكرانية.. وما هى آليات التصدى؟

د.كريمة الحفناوى

لا للعنف ضد المرأة

صور

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

«مهمة صعبة».. هل تتوسط إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا؟

تبرعات وتأجير أسرِّة.. كيف تستعد إسرائيل لاستيعاب هجرة «يهود أوكرانيا»؟

إصابة السفير الإسرائيلى لدى أوكرانيا.. وعودته لتل أبيب من أجل العلاج