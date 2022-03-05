لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. الأسباب والعلاجات الفعالة

يُعاني البعض من مشكلة "خفقان القلب" بعد تناول الوجبات الغذائية، حيث يُعرَّف بأنه مشاعر تتسبب في تسارع ضربات قلبك، على الرغم من أنها مشكلة خطره، إلا أن أخصائيو القلب يقولون إن معظم حالات خفقان القلب لا داعي للقلق منها.

وأوضح الأطباء بموقع "Healthdigezt" الطبي، أنه عند الشعور من خفقان القلب لأول مرة، فعليك طلب المشاورة الطبية، فدائمًا خفقان قلبك مصحوبًا بعلامات وأعراض مثل الدوخة والتعرق الغزير وضيق التنفس، ألم الصدر الذي ينتشر إلى الذراعين أو الظهر و الرقبة.

الأسباب الشائعة وراء خفقان القلب:

وفقًا لما ذكره الأطباء، فأن بعد تناول الطعام ، يحتاج جهازك الهضمي إلى الإمداد بالدم، حيث يتم ذلك من أجل تسهيل هضم الطعام وكذلك امتصاص العناصر الغذائية.

ومن أجل تحويل جزء كبير من دمك إلى الجهاز الهضمي وكذلك التأكد من أن باقي الجسم لا يزال يحصل على ما يكفي من الدم الغني بالأكسجين ، يحتاج قلبك إلى العمل بجهد أكبر من المعتاد، الأمر الذي يجعلك تشعر بخفقان القلب بعد تناول الطعام.

وأكد الأطباء، أنة كلما زاد عدد الأطعمة والمشروبات التي تتناولها، كلما احتاج جهازك الهضمي إلى المزيد من الدم، وهذا يتطلب قلبك للخفقان بشكل أسرع وأقوى.

وفي بعض الحالات، يكون نوع الأطعمة أو المشروبات التي تتناولها أثناء تناول الطعام هو المسؤول عن خفقان القلب، فليس سرا أن الكافيين مادة كيميائية يمكن أن تحفز الجهاز العصبي، فعندما يكون الجهاز العصبي في حالة من الإثارة، ولهذا السبب فإن استهلاك أي شيء يحتوي على مادة الكافيين مثل لوح الشوكولاتة أو فنجان من القهوة يمكن أن يسبب خفقان القلب.

يقول الخبراء إن تناول الأطعمة السكرية يمكن أن يسبب أيضًا خفقان القلب لأن جسمك مزود بالكثير من السعرات الحرارية، فمن المعروف أيضًا أن مادة MSG، وهي مادة مضافة أو توابل غذائية شائعة، تسبب الخفقان لدى البعض.

كيفية علاج خفقان القلب:

إذا كان من الواضح أن خفقان قلبك ناتج عن أوقات الوجبات، فلا داعي للقلق ذلك لأن التغيير والتبديل في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في منع المشكلة من الظهور.

من الجيد أيضًا الاحتفاظ بمفكرة طعام خاصة بك، هذا يمكن أن يسهل عليك التعرف على الأطعمة والمشروبات التي تسبب لك خفقان القلب وبالتالي الابتعاد عنها.