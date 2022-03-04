«التخطيط» اليوم.. مصر ضمن عدد محدود من دول عالم حققت نموًا فى ظل كورونا

شهد حصاد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الجمعة، عددًا من الأحداث الهامة، حيث قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن برنامج الإصلاحات الهيكلية يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخَلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.

https://www.dostor.org/3732883

وزيرة التخطيط تشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الأعمال المصرى للاستدامة

شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس الأعمال المصري للاستدامة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اتحاد الصناعات المصرية، جمعية الأورمان وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الاستدامة والتحولات الاقتصادية في نسخته الثانية؛ الذي يعقده اتحاد الصناعات وجمعية الأورمان بمحافظة الأقصر في الفترة من 2-5 مارس الجاري؛ بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء البنوك وممثلي كبرى الشركات العالمية.

https://www.dostor.org/3732893

«التخطيط»: 440% زيادة في نصيب الفرد من الاستثمارات العامة

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الدولة خلال الأعوام السبعة الأخيرة على استمرار الطفرة المُحققة في الاستثمارات العامة لتحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، حيث بلغ الإجمالي التراكمي للاستثمارات العامة خلال الفترة 14/2015 - 21/2022 نحو 3,6 تريليون جنيه (230 مليار دولار) كما ارتفع نصيب الفرد من الاستثمارات العامة في العام الجاري 21/2022 بنسبة 440% مقارنة بعام 14/2015 (8828 جنيه في 21/2022 مقارنة 1631 جنيه في 14/2015) كما بلغ جملة الانفاق على المشروعات والجاري تنفيذها في مصر في الأعوام السبعة الأخيرة 400 مليار دولار.

https://www.dostor.org/3732878

«التخطيط»: مصر ضمن عدد محدود من دول عالم حققت نموا فى ظل جائحة كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الإجراءات والسياسات والجهود التي اتخذتها الدولة المصرية، أسهمت في تعزيز مقوّمات مرونة وصمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمة، وانعكس ذلك في المؤشرات الإيجابية التي شَهِدَها الاقتصاد المصري، فعلى الرغم من تداعيات الجائحة، إلا أن الاقتصاد المصري قد نَجَحَ في تحقيق معدَّل نمو بلغ 3,3% خلال العام المالي 20 /2021 و3,6% في عام 19 /2020، حيث جاءت مصر ضِمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حقّقت نموًا في ظل الجائحة، ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو نحو 6,2-6,5% في العام المالي الجاري 21 /2022، مدفوعًا بطفرة النمو الـمُحقّقة في النصف الأول من العام (9%)، وهو أعلى معدّل نمو منذ 20 عامًا.

https://www.dostor.org/3732907

وزيرة التخطيط: تحفيز الشراكات التنموية إحدى ركائز رؤية مصر 2030 الرئيسية

شاركت، اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستدامة والتحولات الاقتصادية في نسخته الثانية؛ والذي يعقده اتحاد الصناعات وجمعية الأورمان بمحافظة الأقصر في الفترة من 2-5 مارس الجاري؛ بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء البنوك وممثلي كبرى الشركات العالمية.

https://www.dostor.org/3732912