المطران شيحان: السيسى دشن قيم المواطنة والتعايش فى «مصر الجديدة»

قال المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر: "إن الرئيس عبدالفتاح السيسي دشن قيم المواطنة والتعايش في مصر الجديدة (مصر 30 يونيو)".

ترسيخ قيم المحبة

وأضاف شيحان في كلمته التى ألقاها خلال الاحتفالية التي نظمتها نقابة المحامين بشمال القاهرة، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج: "أن ترسيخ قيم المحبة والسلام، ونشر كل فرح وسرور في نفوس الناس جميعًا هي من شعائر الأديان، فكما يقول القديس يوحنا بن زبدي في الكتاب المقدس: الله محبة، ومن يثبت في المحبة، يثبت في الله والله فيه. إن قال أحد: «إني أحب الله» وأبغضَ أخاه، فهو كاذب. لأن من لا يحب أخاه الذي أبصره، كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصره؟".

وتابع: "جئتُ محتفلًا معكم، مقتديًا بسيرة آبائنا البطاركة الموارنة الذين كرسوا للعيش المشترك على الأرض وفي القلوب وأحمل لكم أيضًا ذكريات الأجداد الموارنة، الذين كرسوا للمحبة والتعايش قبل قرن من الزمان وأكثر".

واستكمل: "أحمل لكم ذكريات وكفاح المحامي أنطون مارون، الذي ناضل من أجل كفاح الشعب المصري (وهو ماروني لبناني) فأضرب عن الطعام في سجون الإنجليز حتى الموت، وبقي بسيرته أيقونة مشرفة لكل المحامين ورجال القانون في مصر والعالم العربي".

يذكر أن الاحتفالية كان قد شارك بها كل من الدكتور محمد عبدالرحيم البيومي، عميد كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بجامعة الزقازيق، والدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، والدكتور حمد الله حافظ الصفتي، مدير الشئون الثقافية والعلمية بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، والمبتهل الشيخ عبداللطيف العزب وهدان، المبتهل بالإذاعة والتليفزيون.