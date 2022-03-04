النيابة تأمر بعرض طفل فقأت مُدرسة عينه فى المحلة على طبيب رمد

أمرت النيابة العامة بالمحلة الكبري بعرض طفل أُتلفت عينه على يد مدرسة داخل إحدى الحضانات الخاصة بسبب بكائه لنقله إلي فصل آخر بالحضانة على مستشفى رمد المحلة لإعداد تقرير حول إصابته وقررت حبس المدرسة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت قرية منشأة الأمراء التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية واقعة مأساوية، حينما قامت إحدي المدرسات بالتعدي على طفل صغير ٤ سنوات بالضرب داخل إحدى الحضانات الخاصة، مما أدى إلى انفجار عينه اليسرى وتلفها وحدوث إصابات بالغة بها وحاجته لإجراء عملية جراحية لإصلاح التلف حتى يتمكن من الرؤية.

كان اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغ من «أ. ت» يفيد فيه بإصابة نجله أشرف الذي يبلغ من العمر ٤ سنوات بانفجار فى العين اليسرى نتيجة تعرضه للضرب من مدرسة بإحدى الحضانات الخاصة بقرية منشأة الأمراء، وتدعي ا. ع ٥٢ عاما نقله إلى المستشفى.

وأكد والد الطفل المصاب فى بلاغه، أن المدرسة قامت بالتعدي بالضرب على نجله وعلى وجهه وأنحاء متفرقة من جسمه بسبب بكائه عند نقله من فصل لآخر بالحضانة ما أدى إلى حدوث إصابات بالغة فى عينيه اليسرى، وقام بنقله إلى المستشفى لتلقى العلاج وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين إصابته بانفجار بمقلة العين اليسرى بالقرنية نتيجة ضربه بجسم حاد أو مدبب، مما أدى إلى إحداث جرح تهتكى بالقرنية طوله 1 سم، واحتياجه لإجراء عملية إصلاح.

وطلبت جهات التحقيق سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وعرض الطفل على الطب الشرعى وإعداد تقرير طبي بحالته واستمرار التحقيق.