الجمعة 04 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فى مطار «بودابست».. 30 مصريًا يستعدون للعودة بعد عبور حدود أوكرانيا (صور)

سفيرنا في المجر يودع
سفيرنا في المجر يودع المواطنين قبل صعودهم للطائرة

حرص طاقم سفارة مصر لدى المجر على توديع الطلاب المصريين العائدين إلى أرض الوطن، اليوم الجمعة، بعد عبورهم الحدود الأوكرانية، وكذلك للاطمئنان على إتمام كافة الإجراءات المطلوبة حتى إقلاع الطائرة.

وتوجه السفير محمد الشناوي سفير مصر لدى المجر، والسكرتير ثاني خالد زاهر، لتوديع عدد من المواطنين المصريين العائدين من أوكرانيا، والذين غادروا إلى القاهرة على متن رحلة مصر للطيران.

عودة 30 مواطنًا إلى مصر

ويعود 30 مواطنًا مصريًا، معظمهم من الطلبة، اليوم، على متن رحلة مصر للطيران المتوجهة من مطار بودابست إلى مطار القاهرة.

سفيرنا في المجر مع العائدين من أوكرانيا في مطار بودابست

ونجحت جهود السفارة المصرية لدى المجر في التنسيق مع السلطات المجرية، وكذا وزارة الطيران المدني وشركة مصر للطيران، من أجل إتمام عودة الطلاب إلى القاهرة.

سفيرنا في المجر مع العائدين من أوكرانيا في مطار بودابست

وتستمر جهود سفارتنا في المجر لتسهيل عبور المواطنين المصريين من حدود أوكرانيا، وكذلك توفير أماكن الإقامة المؤقتة لهم، وتقديم كل سبل الرعاية.

سفيرنا في المجر مع العائدين من أوكرانيا في مطار بودابست

ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لرعاية مواطنينا بالخارج، في ظل الأوضاع الجارية في أوكرانيا، واستمرار مساعي سفاراتنا في دول الجوار الأوكراني لإعادة المواطنين المصريين.

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