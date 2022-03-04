فى مطار «بودابست».. 30 مصريًا يستعدون للعودة بعد عبور حدود أوكرانيا (صور)

حرص طاقم سفارة مصر لدى المجر على توديع الطلاب المصريين العائدين إلى أرض الوطن، اليوم الجمعة، بعد عبورهم الحدود الأوكرانية، وكذلك للاطمئنان على إتمام كافة الإجراءات المطلوبة حتى إقلاع الطائرة.

وتوجه السفير محمد الشناوي سفير مصر لدى المجر، والسكرتير ثاني خالد زاهر، لتوديع عدد من المواطنين المصريين العائدين من أوكرانيا، والذين غادروا إلى القاهرة على متن رحلة مصر للطيران.

عودة 30 مواطنًا إلى مصر

ويعود 30 مواطنًا مصريًا، معظمهم من الطلبة، اليوم، على متن رحلة مصر للطيران المتوجهة من مطار بودابست إلى مطار القاهرة.

ونجحت جهود السفارة المصرية لدى المجر في التنسيق مع السلطات المجرية، وكذا وزارة الطيران المدني وشركة مصر للطيران، من أجل إتمام عودة الطلاب إلى القاهرة.

وتستمر جهود سفارتنا في المجر لتسهيل عبور المواطنين المصريين من حدود أوكرانيا، وكذلك توفير أماكن الإقامة المؤقتة لهم، وتقديم كل سبل الرعاية.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لرعاية مواطنينا بالخارج، في ظل الأوضاع الجارية في أوكرانيا، واستمرار مساعي سفاراتنا في دول الجوار الأوكراني لإعادة المواطنين المصريين.