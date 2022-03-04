كتبت وصيتها على «فيسبوك».. صدمة على مواقع التواصل بعد انتحار «نهلة»

خيمّت حالة من الحزن على أهالي الإسكندرية بعد أن أقدمت فتاة شابة تدعى نهلة على الانتحار، وذلك بعد أن كتبت وصيتها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ودعت خلالها محبيها وأصدقاءها وأقاربها وطلبت منهم مسامحتها على هذا الفعل والدعاء لها حين يتذكرونها، الأمر الذي أثار تعاطفًا كبيرًا ليس لدى أهالي الإسكندرية فحسب بل في كل محافظات مصر.

كتبت "نهلة" عبر حسابها الشخصي "فيسبوك"، قبل انتحارها: "كل صحابي وكل الناس اللي بتحبني وبحبها وقت ماهيظهرلكم البوست ده، هكون خلاص مش هيبقالي وجود على الدنيا، كل حد عملت معاه حاجة حلوة لو كنت سبب ف ضحكته ياريت يدعيلي وأي حد زعلتو مني بقصد أو من غير قصد يسامحني في الوقت ده".

وأضافت: "مش هبقى محتاجه منكم غير الدعاء وبس، ادعولي كتير كل وقت هاجي فبالكم فيه تدعولي ومتنسونيش كل الناس القريبين مني هتوحشوني أوي في اللحظة دي هكون زهقت من كل حاجة في الدنيا اللي مكنش ليا حظ فيها أبدا، بس خلاص بقى قررت أسيبها وأمشي وربنا يسامحني ادعولي كتير هتوحشوني أوي".

وبعد مرور حوالي 5 ساعات على وصيتها كتبت: "اشوفكم بخير وافتكروني محدش يزعل إني سبتكم ومشيت".

تفاعل معها عدد كبير من رواد "فيسبوك"، حيث قالت آية أحمد: "لا حول ولاقوة إلا بالله - ربنا يستر الضغوط النفسية بتوصل الشخص يفكر في كتير"، وقالت أميمة أحمد: "قلبي وجعني إزاي هانت عليها نفسها كدا.. ربنا يسامح كل اللي وصلك للمرحلة دي.. معرفكش بس زعلت عليكي"، فيما قالت دينا محمد: "الإنسان ضعيف مهما كان قربه من ربنا والحياة والناس بقت صعبة بالله عليكم عايزة أقولكم ممكن الحضن ينقذ حياة، ممكن الاهتمام يمنع حالة انتحار".

وقالت صديقتها سارة حمدي عبر صفحتها على "فيسبوك": "عمالة بدور في صورك مش مصدقة إنك مشيتي مش هشوفك تاني يارب صبرني يارب.. ليه متصلتيش بيا أسمع صوتك للمرة الأخيرة ليه كنت ع الأقل حسيت من صوتك إنك زعلانة وشايلة كل دا هم يارب يارب صبرني يارب".