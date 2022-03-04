الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات مكبرة على المخابز والأنشطة التموينية لضبط الأسواق بالإسكندرية

حملات تموينية بالإسكندرية
حملات تموينية بالإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية الإسكندرية، عدد من الحملات التموينية بالإدارات الفرعية، وفقًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، و تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز و الأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين و حرصا على المال العام و ضبط الأسواق.

وأشار بيان صادر عن مديرية التموين و التجارة الداخلية اليوم الجمعة، أنه قامت ادارة الرقابة التموينية بالمديرية تحت إشراف جمال عمار وكيل المديرية بحملات أسفرت عن تحرير ٤٤ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٠ محاضر انتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين لمطاحن مخالفة، ومحضر بيع سجائر بسعر أزيد.

وقامت قامت إدارة تموين العجمى برئاسة بحملات بنطاق الادارة و التى أسفرت عن تحرير ٣ محاضر لمخابز بلدية مخالفة، وتحرير محضر لمجمع استهلاك مخالف، و٣ محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، و١٤ محضر عدم حمل شهادات صحية، و١٣ محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين استخدام مطبوعات فى تغليف المواد الغذائية بالأسواق.

الإسكندرية ضبط الأسواق المخابز الانشطة التموينية للحفاظ على الدعم

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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