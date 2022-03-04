غدا.. أولى جلسات محاكمة بلطجية متهمين باستخدام العنف بكفر الشيخ

تعقد محكمة جنايات كفر الشيخ، غداً السبت، أولى جلسات محاكمة المتهمين باستعراض القوة والتلويح بالعنف وقتل شخص عن طريق إشعال النيران فيه بعد سكب مادة بترولية عليه، وإصابة طفل كان يمر في الطريق بقرية المنشية الكبرى، التابعة لمركز قلين.

كانت قد أمرت جهات التحقيق بمحافظة كفر الشيخ، بإحالة القضية رقم 8616 لسنة 2021 جنايات قلين، والمقيدة برقم 4069 لسنة 2021 كلي كفر الشيخ، وحددت محكمة جنايات فوة، جلسة غداً السبت، الموافق 5 مارس الجاري.

وتبين من قرار إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، أنه في يوم 30 يونيو، 2021، بأن المتهم الأول "أ . ا . ع . م . ص"، 26 عاما، نقاش، وشقيقه عبد الله، 23 عاما، يعمل نجار مسلح، مقيمان بقرية المنشئة الكبرى، حيث قاموا باستعراض القوي، ولوحا بالعنف، داخل قرية المشية الكبرى التابعة لمركز قلين، ضد محمد فتحي محمد العطار، ومحمد عماد شكري، وذلك بقصد ترويعهما وتخويفهما بإحاق الأذى المادي بهما حال حيازتهما وإحرازهما أسلحة بيضاء ومواد معجلة بالاشتعال وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في أنفسهما وتعريض حياتهما للخطر وتكدير أمنهما وسكينتهما، وقد وقعت بناء على تلك الجريمة جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار ضد الضحية الأول بعد أن بيت النية وعقد العزم على ذلك.

كما اتضح من قرار الإحالة أن المتهمين، أعدا لجريمتهما واستعدا بأن أحضرا سكينا، ومادة بترولية معجلة للاشتعال، وما أن ظفر به حتى عجلاه بسكب كمية مناسبة من مادة بترولية فأحدثا إصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي، كما شرعا في قتل الضحية الثانية وهو طفل، بأن سكبا كمية مناسبة من مادة بترولية معجلة للاشتعال على جسده مهددين سلامة الطفل.