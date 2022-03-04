الجمعة 04 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف على 1042 في قافلة طبية مجانية بـ«البحري قمولا» بقنا

محافظ قنا
محافظ قنا

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية البحري قمولا التابعة لمركز نقادة، ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح محافظ قنا أن القافلة ضمت ٦ تخصصات طبية مختلفة، ونجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ١٠٤٢ حالة بواقع (٣٣٩ باطنة، ٢٧٩ جلدية وتناسلية، ٢٢٢ أطفال، ٨٦ نساء وتوليد، ٨٢ جراحة، ٣٤ تنظيم أسرة). 

وأضاف أن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لعدد ٤٤ حالة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما ٨٤ مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

اجراءات قنا وزارة الصحة الكشف الطبى مستوى عمل بيان

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وائل لطفي

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