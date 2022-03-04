الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع الطاقة الاستيعابية لرعاية مرضى عزل كورونا بالمحلة

كورونا
كورونا

أكد الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالغربية، أنه تم رفع الطاقة الاستيعابية لرعاية مرضى عزل كورونا من 3 أسرِّة إلى 8 أسرِّة بمستشفى مبرة المحلة للتأمين، لاستيعاب مرضى الرعايات الحرجة. 

وأشار مدير الفرع، إلى أنه تم توفير التجهيزات ومستلزمات التشغيل طبقًا للخطة الموضوعة خلال الثلاث أشهر الماضية، ليصبح ما تم إنجازه تجهيز وتشغيل وحدة الحضانات بقوة 12 حضانة، وتشغيل الرعاية المركزة للأطفال بقوة 5 أسرِّة، بالإضافة إلى تشغيل الرعاية المركزة لمرضى القلب والباطنة بقوة 8 أسرِّة ورفع الطاقة الاستيعابية لرعاية مرضى العزل لتكون بواقع 8 أسرِّة للمرضى.

ولفت "جلال"، إلى إصلاح وتشغيل جهاز الأشعة CARM لزيادة المعدلات الجراحية لمرضى جراحات العظام والقضاء على قوائم الانتظار، وتشغيل تانك الأوكسجين وتطوير شبكة الغازات، واستلام جهاز فرم النفايات الطبية والتشغيل التجريبي وتطوير قسم الجراحة العامة وسكن الأطباء، موضحًا أنه يجرى حاليًا توفير جهاز فاكو لتشغيل قسم الرمد بالمستشفى خلال شهر ، وتوفير احتياجات المستشفى من المناظير والآلات الجراحية خلال الثلاث شهور القادمة طبقًا للخطة الاستثمارية والوضع الحالي.

وأوضح مدير الفرع، الدكتور سيد جلال، أنه تم إجراء ما يزيد عن 2600 عملية جراحية خلال الثلاث شهور الماضية، ومن المقرر زيادة المعدلات الجراحية خلال الفترة القادمة بعد توفير التجهيزات والمستلزمات للقضاء على قوائم الانتظار لمرضى العمليات في إطار المبادرة الرئاسية "للقضاء على قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة".

رفع الطاقة الاستيعابية لرعاية مرضي عزل كورونا بمستشفى مبرة المحلة محافظة الغربية

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وائل لطفي

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