حملة مكبرة لضبط مطاعم مأكولات فاسدة بالقليوبية

شنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حملة استهدفت مطاعم المأكولات والوجبات الجاهزة بنطاق الحي لمراجعة التراخيص والتأكد من جودة وصلاحية ومصدر المنتجات المقدمة للاستهلاك الآدمي والشهادات الصحية للعاملين ومدى تطبيق المعايير البيئية والصحية ومطابقة معايير شروط التخزين.

وتم التفتيش على ثلاجات تخزين السلع الغذائية سواء من اللحوم الحيوانية والداجنة والأسماك والتأكد من سلامة وشروط التخزين وأسفرت الحملة عن ضبط كميات مخالفة من السلع المعروضة والمخزنة وتم أخذ عينات بواسطة المعامل المختصة وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد رئيس الحي أن الحملة شملت بعض المنشآت الصناعية وخاصة الموجودة داخل التكتلات السكنية للتفتيش على التراخيص من عدمها ومدى تطبيق المعايير و تم رصد العديد من المخالفات وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات واستصدار قرار غلق للمنشآت المخالفة.

وفي سياقٍ متصل، شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في القليوبية حملة مكبرة استهدفت المصانع والمخازن العشوائية التي تدار بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القليوبية وأسفرت عن ضبط 5 مصانع ومخزن ومتجر و3 مراكز بيطرية بدون ترخيص وكذا ضبط المديرين المسئولون عنها وتم التحفظ على المضبوطات وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس شرطة البيئة والمسطحات يفيد قيام حملة مكبرة استهدفت المصانع والمخازن العشوائية التى تُدار بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القليوبية والتى أسفرت عن ضبط مصانع ومخزن ومتجر و3 مراكز بيطرية بدون ترخيص وكذا ضبط المديرين المسؤولين عنها.

وبلغ إجمالي المضبوطات 20,11 طن مواد خام لمواد غذائية وزيوت طعام نباتية مجهولة المصدر معدة للتعبئة و1380 عبوة منتج نهائى لخل وزيوت طعام منتهية الصلاحية ومغشوشة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية و11,2 طن منتج نهائى لأعلاف حيوانية وداجنة بدون بيانات ومجهولة المصدر وبدون ترخيص و5028 عبوة منتج نهائى لمبيدات حشرية ولقاحات بيطرية بدون ترخيص ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية و 3,11 طن مواد خام لمخلفات معدنية ومطاطية وبلاستيكية تُستخدم فـى تصنيع المنتجات المغشوشة و عدد من الحيوانات البرية محظور حيازتهما والإتجار بهما بغير تراخيص وتحررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المعنية التحقيق.