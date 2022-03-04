الجمعة 04 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة مكبرة لضبط مطاعم مأكولات فاسدة بالقليوبية

حملة مكبرة على السلع
حملة مكبرة على السلع الغذائية بشبرا الخيمة

شنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حملة استهدفت مطاعم المأكولات والوجبات الجاهزة بنطاق الحي لمراجعة التراخيص والتأكد من جودة وصلاحية ومصدر المنتجات المقدمة للاستهلاك الآدمي والشهادات الصحية للعاملين ومدى تطبيق المعايير البيئية والصحية ومطابقة معايير شروط التخزين.

وتم التفتيش على ثلاجات تخزين السلع الغذائية سواء من اللحوم الحيوانية والداجنة والأسماك والتأكد من سلامة وشروط التخزين وأسفرت الحملة عن ضبط كميات مخالفة من السلع المعروضة والمخزنة وتم أخذ عينات بواسطة المعامل المختصة وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.  

وأكد رئيس الحي أن الحملة شملت بعض المنشآت الصناعية وخاصة الموجودة داخل التكتلات السكنية للتفتيش على التراخيص من عدمها ومدى تطبيق المعايير و تم رصد العديد من المخالفات وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات واستصدار قرار غلق للمنشآت المخالفة.

وفي سياقٍ متصل، شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في القليوبية حملة مكبرة استهدفت المصانع والمخازن العشوائية التي تدار بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القليوبية وأسفرت عن ضبط 5 مصانع ومخزن ومتجر و3 مراكز بيطرية بدون ترخيص وكذا ضبط المديرين المسئولون عنها وتم التحفظ على المضبوطات وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس شرطة البيئة والمسطحات يفيد قيام حملة مكبرة استهدفت المصانع والمخازن العشوائية التى تُدار بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القليوبية والتى أسفرت عن ضبط  مصانع  ومخزن ومتجر و3 مراكز بيطرية بدون ترخيص وكذا ضبط المديرين المسؤولين عنها.

وبلغ إجمالي المضبوطات 20,11 طن مواد خام لمواد غذائية وزيوت طعام نباتية مجهولة المصدر معدة للتعبئة و1380 عبوة منتج نهائى لخل وزيوت طعام منتهية الصلاحية ومغشوشة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية و11,2 طن منتج نهائى لأعلاف حيوانية وداجنة بدون بيانات ومجهولة المصدر وبدون ترخيص و5028 عبوة منتج نهائى لمبيدات حشرية ولقاحات بيطرية بدون ترخيص ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية و 3,11 طن مواد خام لمخلفات معدنية ومطاطية وبلاستيكية تُستخدم فـى تصنيع المنتجات المغشوشة و عدد من الحيوانات البرية محظور حيازتهما والإتجار بهما بغير تراخيص وتحررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

محافظة القليوبية ضبط شبرا الخيمة استهلاك مخالفات حي شرق شبرا الخيمة السلع الغذائية وجبات جاهزة حملة مكبرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

عرض الجزء الثاني من حلقة «مو صلاح» على «دي إم سي» والمصرية الليلة

هل غيّرت «التعليم» موعد امتحانات الثانوية العامة؟

أمطار خفيفة وحرارة منخفضة.. حالة الطقس خلال 72 ساعة

رئيس الأوبرا يشيد بأول حفل لـ«نغم يمني على ضفاف النيل»

إحباط 9 محاولات هجرة غير شرعية و5 عمليات تهريب

حضر 9 فقط.. نقابة الصحفيين تؤجل انعقاد الجمعية العمومية لـ18 مارس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

افلام ذات أثر في اسوان

مؤمن المحمدي

الغطا وقع واللي في الحلة بان

د. محمد عفيفي

جمال عبدالناصر: فلسفة الثورة «2-2»

علاء خالد

صلاح عيسى.. المؤرخ روائيًا

د. بهي الدين مرسي

شرطة المسطحات الفكرية

ماجد حبته

عهد صحى دولى جديد

حسين دعسة

الرماد النووي.. ماذا تخفي الولايات المتحدة؟

محمد عبدالعزيز

صانع السعادة.. الفنان والإعلامى الذي أحبه الجميع

صور

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: استقبلنا 1555 أوكرانيًا.. ونستعد لتجنيس أكثر من 100 ألف لاجئ

رئيس أوكرانيا ينتقد إسرائيل: لم يدعمونا كما توقعنا

غير قانونى.. إسرائيل ترفض طلب أوكرانيا بشأن القنوات الروسية