ألبوم صور يكشف كواليس «دايمًا عامر» بطولة مصطفى شعبان

يسابق المخرج مجدي الهواري، الزمن لانتهاء تصوير مسلسل "دايمًا عامر"، للفنان مصطفى شعبان، ولبلبة، والفنان محمد ثروت، والفنان أحمد الشامي، ميرنا نور الدين، سما إبراهيم، شريف دسوقي، وبرفقة عدد كبير من نجوم الفن، والذي يتناول مشاكل التعليم في مصر خلال الفترة الأخيرة، وذلك للحاق بعرضه في موسم شهر رمضان 2022.

ويرصد "الدستور" أبرز الصور من كواليس مسلسل "دايمًا عامر":

يلعب الفنان مصطفى شعبان، خلال المسلسل دور "الأستاذ عامر" - مشرف اجتماعي في مدرسة، بينما تؤدي الفنانة لبلبة دور "الأستاذة زهرة" - مديرة المدرسة، بينما يقوم الفنان عمرو عبدالجليل بدور "مستر أبو الوفا"، كما تشارك ميرنا نور الدين بدور "ميس فدوى"، سينتيا خليفة "ميس ماهيتاب"، ويقدم كريم عفيفي دور "مستر نوفل"، وسما إبراهيم "ميس همت"، وأحمد الشامي "مستر شريف"، والمسلسل من كتابة مجموعة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبدالفتاح.

وقطع نجوم العمل شوطًا كبيرًا في التصوير الذي بدأ منذ شهر تقريبًا، وتسير معدلات التصوير بشكل طبيعي جدًا وفقًا للخطة الزمنية التي وضعتها الشركة المنتجة للانتهاء من تصوير العمل قبل حلول شهر رمضان المقبل.

يذكر أن المسلسل يجمع كلا من؛ مصطفى شعبان ومجدي الهواري، بعدما حققا نجاحًا كبيرًا في مسلسل الدراما الرمضاني الزوجة الرابعة عام 2012، كما حققا نسبة نجاح كبيرة خلال مشاركتهما معًا في مسلسل "مزاج الخير" عام 2013.

وشارك مصطفى شعبان، في رمضان الماضي بمسلسل "ملوك الجدعنة" مع عمرو سعد، وياسمين رئيس ونخبة من النجوم، والمسلسل من تأليف عبير سليمان، ومن إخراج أحمد خالد موسى.