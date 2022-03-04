الجمعة 04 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ألبوم صور يكشف كواليس «دايمًا عامر» بطولة مصطفى شعبان

صورة من الكواليس
صورة من الكواليس

يسابق المخرج مجدي الهواري، الزمن لانتهاء تصوير مسلسل "دايمًا عامر"، للفنان مصطفى شعبان، ولبلبة، والفنان محمد ثروت، والفنان أحمد الشامي، ميرنا نور الدين، سما إبراهيم، شريف دسوقي، وبرفقة عدد كبير من نجوم الفن، والذي يتناول مشاكل التعليم في مصر خلال الفترة الأخيرة، وذلك للحاق بعرضه في موسم شهر رمضان 2022.

ويرصد "الدستور" أبرز الصور من كواليس مسلسل "دايمًا عامر":

يلعب الفنان مصطفى شعبان، خلال المسلسل دور "الأستاذ عامر" - مشرف اجتماعي في مدرسة، بينما تؤدي الفنانة لبلبة دور "الأستاذة زهرة" - مديرة المدرسة، بينما يقوم الفنان عمرو عبدالجليل بدور "مستر أبو الوفا"، كما تشارك ميرنا نور الدين بدور "ميس فدوى"، سينتيا خليفة "ميس ماهيتاب"، ويقدم كريم عفيفي دور "مستر نوفل"، وسما إبراهيم "ميس همت"، وأحمد الشامي "مستر شريف"، والمسلسل من كتابة مجموعة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبدالفتاح.

وقطع نجوم العمل شوطًا كبيرًا في التصوير الذي بدأ منذ شهر تقريبًا، وتسير معدلات التصوير بشكل طبيعي جدًا وفقًا للخطة الزمنية التي وضعتها الشركة المنتجة للانتهاء من تصوير العمل قبل حلول شهر رمضان المقبل. 

يذكر أن المسلسل يجمع كلا من؛ مصطفى شعبان ومجدي الهواري، بعدما حققا نجاحًا كبيرًا في مسلسل الدراما الرمضاني الزوجة الرابعة عام 2012، كما حققا نسبة نجاح كبيرة خلال مشاركتهما معًا في مسلسل "مزاج الخير" عام 2013.

وشارك مصطفى شعبان، في رمضان الماضي بمسلسل "ملوك الجدعنة" مع عمرو سعد، وياسمين رئيس ونخبة من النجوم، والمسلسل من تأليف عبير سليمان، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

المخرج مجدي الهواري مسلسل دايما عامر كواليس الصور رمضان 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

عرض الجزء الثاني من حلقة «مو صلاح» على «دي إم سي» والمصرية الليلة

هل غيّرت «التعليم» موعد امتحانات الثانوية العامة؟

أمطار خفيفة وحرارة منخفضة.. حالة الطقس خلال 72 ساعة

إحباط 9 محاولات هجرة غير شرعية و5 عمليات تهريب

رئيس الأوبرا يشيد بأول حفل لـ«نغم يمني على ضفاف النيل»

موعد حلقة محمد صلاح مع إسعاد يونس على قناة DMC والتليفزيون المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

افلام ذات أثر في اسوان

مؤمن المحمدي

الغطا وقع واللي في الحلة بان

د. محمد عفيفي

جمال عبدالناصر: فلسفة الثورة «2-2»

علاء خالد

صلاح عيسى.. المؤرخ روائيًا

د. بهي الدين مرسي

شرطة المسطحات الفكرية

ماجد حبته

عهد صحى دولى جديد

حسين دعسة

الرماد النووي.. ماذا تخفي الولايات المتحدة؟

محمد عبدالعزيز

صانع السعادة.. الفنان والإعلامى الذي أحبه الجميع

صور

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: استقبلنا 1555 أوكرانيًا.. ونستعد لتجنيس أكثر من 100 ألف لاجئ

رئيس أوكرانيا ينتقد إسرائيل: لم يدعمونا كما توقعنا

غير قانونى.. إسرائيل ترفض طلب أوكرانيا بشأن القنوات الروسية