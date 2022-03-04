الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

منذ اندلاع الحرب..

إسرائيل: استقبلنا 1555 أوكرانيًا.. ونستعد لتجنيس أكثر من 100 ألف لاجئ

وزيرة الداخلية الإسرائيلية
وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد.

قالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد، اليوم الجمعة، إن تل أبيب استقبلت 1555 مواطنًا أوكرانيًا، منذ اندلاع الحرب الروسية.

وأوضحت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أن من بين الأوكرانيين الذين فروا لإسرائيل، هناك حوالي 150 مستحقًا لقانون العودة- يمنح اليهود حق الهجرة والاستقرار داخل إسرائيل- حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وأشارت "شاكيد" إلى بدء عملية تجنيس هؤلاء اللاجئين في إسرائيل، متابعة: "نستعد لاستيعاب ومنح الجنسية على الفور لأكثر من مائة ألف لاجئ، وفق قانون العودة، ممن فروا من الحرب الحالية بأوكرانيا".

وكانت إسرائيل صوتت لصالح قرار، في جلسة الأمم المتحدة، يدين روسيا لشنها عملية عسكرية خاصة ضد أوكرانيا.

إسرائيل أوكرانيا روسيا وزير الداخلية اللاجئين الحرب الروسية

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