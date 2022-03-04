الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الأوكرانى: القوات الروسية تواصل تقدمها نحو كييف

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

ذكر الجيش الأوكراني أن القوات الروسية تواصل تقدمها نحو العاصمة كييف.

وجاء في التقرير الصباحي للجيش الأوكراني: «المساعي الرئيسية للمحتلين تتركز على تطويق كييف».

ولم يدلِ الجيش الأوكراني ببيانات حتى الآن عن المعارك حول المدينة، التي يقطنها ملايين السكان.

وأطلقت المدينة العديد من الإنذارات تحذيرا من القصف الجوي منذ منتصف الليل، حتى يحتمي السكان في ملاجئ من الغارات.

وأكد وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، أن البحرية الأوكرانية أغرقت بارجتها الرئيسية «هيتمان سهايداشني» بنفسها حتى لا تقع في أيدي العدو.

وحسب البيانات الأوكرانية، انسحبت القوات الروسية من مطار «هوستوميل» المهم استراتيجيا في شمال غرب كييف، وأصبح ميناء ماريوبول في جنوب البلاد محاصرا بالكامل الآن.

وأوضحت السلطات الأوكرانية أن «العدو كان يتمتع بأفضلية تقنية كبيرة»، مضيفة أنه علاوة على ذلك هاجمت القوات الروسية النظام المضاد للطائرات على ساحل البحر الأسود.

وحسب وزير الدفاع «ريزنيكوف»، فإن القوات الأوكرانية تصد المهاجمين في مواقع ذات أهمية استراتيجية، مثل منطقتي سومي وتشيرنيهيف شمال شرق أوكرانيا، وكتب ريزنيكوف على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «العدو مرتبك ومرتعب»، مضيفا أن القوات الأوكرانية استولت على كميات هائلة من المعدات العسكرية والأسلحة وقتلت أكثر من 10 آلاف جندي روسي.

وأشارت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إلى مقتل نحو 9100 من القوات الروسية.

وأضافت أن القوات الروسية خسرت بالفعل 251 دبابة و939 عربية قتالية مدرعة و105 قطع مدفعية، و50 منظومة صاروخية متعددة الانطلاق و18 وحدة دفاع جوي و33 طائرة، و37 طائرة مروحية و404 مركبات وزورقين سريعين، و60 صهريج وقود وثلاث مركبات تكتيكية.

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وائل لطفي

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