مؤتمر دولى بأبوظبى يكشف عن تقنية تعالج القدم السكرى

واصل مؤتمر الاتحاد العالمي لجمعيات التئام الجروح جلساته في أبوظبي، بمشاركة أطباء وخبراء ومتخصصين في علاج الجروح من مختلف دول العالم.

وبحث المؤتمر الذي يستمر حتى يوم غد السبت، أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة وأفضل الممارسات المتبعة في علاج الجروح والعناية بالمرضى.

وعرض المؤتمر تقنية “الديرماسين” وهي تقنية حديثة مصنوعة من الماء المؤكسد، تستخدم لعلاج التقرحات السريرية وعلاج القدم السكري وعلاج الجروح، وأثبتت فعاليتها في علاج آلاف المصابين بالقدم السكري، وأنقذتهم من البتر على مستوى العالم.

وعرض المؤتمر آخر الدراسات السريرية المتعلقة بالتقنية والتي أجازتها هيئة الدواء والغذاء الأمريكية، وهيئة الصحة وحماية البيئة الأوروبية وهيئة الغذاء والدواء السعودية، ووزارة الصحة بالإمارات، لقدرتها على الحماية من الإصابة بـ"الغرغرينا" وبتر الأطراف.

وهذه التقنية حولت الماء إلى محلول لتطهير الجلد والجروح وإزالة الأنسجة الميتة من الجروح، وتقتل مجموعة واسعة من مسببات الأمراض كالفيروسات، البكتيريا، الفطريات والجراثيم.