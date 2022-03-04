الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

هل غيّرت «التعليم» موعد امتحانات الثانوية العامة؟

امتحانات
امتحانات

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار رسمي بتغيير موعد أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير موعد أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الشأن.

وأوضحت أنه سيتم عقد امتحانات شهادة الثانوية العامة في الموعد المقرر لها وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022 المعلنة مسبقاً.

وتعقد امتحانات الدور الأول لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، بدءا من السبت الموافق 11 يونيو 2022، فيما تعقد امتحانات الدور الثاني، اعتباراً من يوم السبت الموافق 13 أغسطس 2022 المقبل.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن جميع تفاصيل وإجراءات أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2021/2022، خلال مؤتمر صحفي يتم عقده في الأسابيع القليلة المقبلة.

وناشدت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواقع الإلكترونية امتحانات شهادة الثانوية العامة امتحانات الدور الثاني شائعات

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