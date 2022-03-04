الجمعة 04 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

متحف آثار الإسماعيلية يحتفل بذكرى افتتاحه.. اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يمر علينا اليوم، ذكرى افتتاح متحف آثار الإسماعيلية، والتي جاءت فكرة تأسيسه خلال أواخر القرن الـ 18 وبداية القرن الـ 19، وبالتزامن ‏مع مشروع حفر قناة السويس (1859-1869).

ويحتوي متحف آثار الإسماعيلية على نحو 6000 قطعة أثرية بعرض منها نحو 2000 قطعة تغطي مختلف المراحل التاريخية ‏للحضارة المصرية، ويتناول سيناريو العرض المتحفي بعض الموضوعات المهمة منها الحياة اليومية والكتابة ‏والحلي وأدوات الزينة، والحرف والصناعات والأساطير الإغريقية، بالإضافة إلى الحجرة الجنائزية ‏والتي يُعرض بها بعض شواهد القبور من الآثار المستردة.‏

جاءت فكرة تأسيس وإنشاء متحف آثار الإسماعيلية خلال أواخر القرن الـ 18 وبداية القرن الـ 19، وبالتزامن ‏مع مشروع حفر قناة السويس (1859-1869م)، وذلك عندما قام الأثري الفرنسي "جان كليدا" بأعمال حفائر ‏وتنقيب في المواقع الأثرية الموجودة حول إقليم قناة السويس وشمال سيناء‎.‎‏

وسجلت أعمال البعثة برئاسة "جان ‏كليدا" اكتشافات أثرية مهمة كانت النواة التي أنشئت الشركة بسببها متحف الإسماعيلية ولعل أهمها تلك ‏الفسيفساء التي تزين حاليًا أرضية البهو الرئيسي للمتحف، حيث يعد "كليدا" صاحب فكرة تأسيس المتحف.‏

يقع المتحف بحي الإفرنج وهو أحد الأحياء القديمة بمدينة الإسماعيلية، ويتميز ذلك الحي بطرازه المعماري ‏الفرنسي وكان يقيم به العاملين بالشركة العالمية للملاحة البحرية.

وكانت بداية متحف الإسماعيلية عام 1911 ‏كمتحف مفتوح بحديقة المتحف، وبعد ذلك تم إنشاء المبنى الحالي على شكل صرح أو معبد مصري قديم، ‏افتتح المتحف لأول مرة للجمهور في مارس عام ١٩٣٤، وتم تجديد العرض المتحفي في عام 2019. ‏

متحف اثار الاسماعيلية اخبار الاسماعيلية الإسماعيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

أمطار خفيفة وحرارة منخفضة.. حالة الطقس خلال 72 ساعة

موعد حلقة محمد صلاح مع إسعاد يونس على قناة DMC والتليفزيون المصري

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 4-3-2022

بروتوكول تعاون بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ووكالة الفضاء المصرية

هل يجوز صيام أول شعبان؟ والفرق بين صوم الفرض والتطوع

إصابة 7 فى تصادم 3 سيارات بمنطقة دلة فى الفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

افلام ذات أثر في اسوان

مؤمن المحمدي

الغطا وقع واللي في الحلة بان

د. محمد عفيفي

جمال عبدالناصر: فلسفة الثورة «2-2»

علاء خالد

صلاح عيسى.. المؤرخ روائيًا

د. بهي الدين مرسي

شرطة المسطحات الفكرية

ماجد حبته

عهد صحى دولى جديد

حسين دعسة

الرماد النووي.. ماذا تخفي الولايات المتحدة؟

محمد عبدالعزيز

صانع السعادة.. الفنان والإعلامى الذي أحبه الجميع

صور

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس أوكرانيا ينتقد إسرائيل: لم يدعمونا كما توقعنا

غير قانونى.. إسرائيل ترفض طلب أوكرانيا بشأن القنوات الروسية

بينيت يجرى اتصالًا هاتفيًا مع مدير وكالة الطاقة الذرية قبل سفره إلى إيران