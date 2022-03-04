الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة لمراجعة رخص المحلات والالتزام بالشروط البيئية بضواحي بورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شنت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي في بورسعيد، حملة لرصد وإزالة المخالفات البيئية ومراجعة رخص المحلات وتحصيل الغرامات البيئية، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية بعدد من مناطق الحي، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أيمن سعودي رئيس الحي، وتحت إشراف هالة أبو العز سكرتير حي الضواحي. 

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ومرت الحملة على عدد من المحال العامة والتجارية والمقاهي العامة والكافيهات والمطاعم والمخابز العامة بمنطقتي التصنيع وفاطمة الزهراء، لرصد وإزالة المخالفات البيئية إلى جانب مراجعة الاشتراطات البيئية والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والتفتيش على المواد الغذائية والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الأدمي إلى جانب مراجعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة. 

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وأسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات البيئية وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية، وعدم وجود تهوية وطفايات للحريق في بعض المحال، وتم توقيع غرامات بيئية فورية على أصحابها، كما تم مراجعة رخص المحلات وتبين عدم التزام بعض المحال بالنشاط المرخص لهم، وتم التنبيه بالتوجه إلى الحي لاستكمال إجراءات استخراج وتجديد الرخص.

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وفي إطار متابعة شكاوى المواطنين تم متابعة عددًا من شكاوى المواطنين ووضع الحلول اللازمة لها، وشدد اللواء أيمن سعودي رئيس حي الضواحي على استمرار متابعة تنفيذ الحملات لرصد وإزالة المخالفات البيئية ومراجعة رخص المحلات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المخالفات، لإعادة الانضباط إلى كافة مناطق وشوارع الحي، حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

التزام تحصيل اجراءات ازمة كوارث مخالفات المواطنين المواد التجارى

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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