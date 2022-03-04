الجمعة 04 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إقبال متوسط على المرحلة الثانية من انتخابات «المهندسين» بالقليوبية

نقابة المهندسين
نقابة المهندسين

شهدت المرحلة الثانية لانتخابات نقابة المهندسين بالقليوبية إقبالًا متوسطًا اليوم الجمعة، بمقر النقابة الفرعية ببنها، والتي بدأت منذ 10 صباحًا وتستمر حتى الساعة ٧ مساءً، وذلك لانتخاب النقيب العام للمهندسين والأعضاء المكملين.

وانطلقت اليوم، المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين على مقعد النقيب العام، بالحديقة الصينية في مدينة نصر، والتي يتنافس فيها 22 مرشحًا على المقعد، كما تتم جولة الإعادة بين المهندس هشام أبو سنة، رئيس نقابة المهندسين فرع القاهرة الحالي، والمهندس حسام عفيفي، على مقعد المرشح على نفس المقعد بعد أن انتهت الجولة الأولى بعدم حصول أي منهما على 50%+1 من إجمالي الأصوات. 

وشهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالقليوبية الجمعة الماضية، إقبالًا متوسطًا مع الساعات الأولى لفتح اللجان، حيث تأثرت الأعداد بانخفاض درجة الحرارة وموجة الطقس السيئ والرياح الشديدة وسقوط أمطار خفيفة.

القليوبية نقابة المهندسين اللجان الانتخابية المهندسين المرحلة الثانية انتخابات نقابة المهندسين مجلس النقابة نقيب المهندسين انتخابات المرحلة الثانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

أمطار خفيفة وحرارة منخفضة.. حالة الطقس خلال 72 ساعة

موعد حلقة محمد صلاح مع إسعاد يونس على قناة DMC والتليفزيون المصري

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 4-3-2022

بروتوكول تعاون بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ووكالة الفضاء المصرية

هل يجوز صيام أول شعبان؟ والفرق بين صوم الفرض والتطوع

إصابة 7 فى تصادم 3 سيارات بمنطقة دلة فى الفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

افلام ذات أثر في اسوان

مؤمن المحمدي

الغطا وقع واللي في الحلة بان

د. محمد عفيفي

جمال عبدالناصر: فلسفة الثورة «2-2»

علاء خالد

صلاح عيسى.. المؤرخ روائيًا

د. بهي الدين مرسي

شرطة المسطحات الفكرية

ماجد حبته

عهد صحى دولى جديد

حسين دعسة

الرماد النووي.. ماذا تخفي الولايات المتحدة؟

محمد عبدالعزيز

صانع السعادة.. الفنان والإعلامى الذي أحبه الجميع

صور

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس أوكرانيا ينتقد إسرائيل: لم يدعمونا كما توقعنا

غير قانونى.. إسرائيل ترفض طلب أوكرانيا بشأن القنوات الروسية

بينيت يجرى اتصالًا هاتفيًا مع مدير وكالة الطاقة الذرية قبل سفره إلى إيران