إقبال متوسط على المرحلة الثانية من انتخابات «المهندسين» بالقليوبية

شهدت المرحلة الثانية لانتخابات نقابة المهندسين بالقليوبية إقبالًا متوسطًا اليوم الجمعة، بمقر النقابة الفرعية ببنها، والتي بدأت منذ 10 صباحًا وتستمر حتى الساعة ٧ مساءً، وذلك لانتخاب النقيب العام للمهندسين والأعضاء المكملين.

وانطلقت اليوم، المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين على مقعد النقيب العام، بالحديقة الصينية في مدينة نصر، والتي يتنافس فيها 22 مرشحًا على المقعد، كما تتم جولة الإعادة بين المهندس هشام أبو سنة، رئيس نقابة المهندسين فرع القاهرة الحالي، والمهندس حسام عفيفي، على مقعد المرشح على نفس المقعد بعد أن انتهت الجولة الأولى بعدم حصول أي منهما على 50%+1 من إجمالي الأصوات.

وشهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالقليوبية الجمعة الماضية، إقبالًا متوسطًا مع الساعات الأولى لفتح اللجان، حيث تأثرت الأعداد بانخفاض درجة الحرارة وموجة الطقس السيئ والرياح الشديدة وسقوط أمطار خفيفة.