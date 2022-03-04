نعينع قارئًا والعيسوى خطيبًا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من بنى سويف

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية شعائر صلاة الجمعة من مسجد عمر بن عبدالعزيز، بمحافظة بني سويف.

ويتلو قرآن الجمعة القارئ الدكتور أحمد نعينع، ويؤدي الخطبة الدكتور نوح العيسوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الأوقاف، تحت عنوان "الزكاة والصدقات ودورهما في التنمية المجتمعية".

وفي وقتٍ سابق، حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة: "الزكاة والصدقات ودورهما في التنمية المجتمعية"، مشددة على الأئمة والخطباء الالتزام بوقت خطبة الجمعة وموضوعها المحدد، مؤكدة أن من يخالف ذلك سيتم منعه من صعود المنبر، مع إحالته للمساءلة إن كان إمامًا.

وشددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية؛ مراعاة للظروف الراهنة.​