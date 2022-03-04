الجمعة 04 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

نعينع قارئًا والعيسوى خطيبًا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من بنى سويف

د. نوح العيسوي
د. نوح العيسوي

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية شعائر صلاة الجمعة من مسجد عمر بن عبدالعزيز، بمحافظة بني سويف.

ويتلو قرآن الجمعة القارئ الدكتور أحمد نعينع، ويؤدي الخطبة الدكتور نوح العيسوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الأوقاف، تحت عنوان "الزكاة والصدقات ودورهما في التنمية المجتمعية".

وفي وقتٍ سابق، حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة: "الزكاة والصدقات ودورهما في التنمية المجتمعية"، مشددة على الأئمة والخطباء الالتزام بوقت خطبة الجمعة وموضوعها المحدد، مؤكدة أن من يخالف ذلك سيتم منعه من صعود المنبر، مع إحالته للمساءلة إن كان إمامًا.

وشددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية؛ مراعاة للظروف الراهنة.​

التليفزيون والإذاعة المصرية شعائر صلاة الجمعة صلاة الجمعة وزير الأوقاف الدكتور نوح العيسوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 4-3-2022

موعد حلقة محمد صلاح مع إسعاد يونس على قناة DMC والتليفزيون المصري

جثة مقطّعة إلى نصفين في الجيزة.. فريق بحث لكشف اللغز

وزير النقل يتابع خطة الاستغلال الاستثماري للأراضي المملوكة للهيئات والشركات التابعة

حبس 3 عاطلين ضبطوا بـ 28 كيس هيروين وبانجو وسلاح ناري ببنها

بالتفصيل.. ارتفاع طفيف في أسعار الفاكهة اليوم الجمعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

افلام ذات أثر في اسوان

مؤمن المحمدي

الغطا وقع واللي في الحلة بان

د. محمد عفيفي

جمال عبدالناصر: فلسفة الثورة «2-2»

علاء خالد

صلاح عيسى.. المؤرخ روائيًا

د. بهي الدين مرسي

شرطة المسطحات الفكرية

ماجد حبته

عهد صحى دولى جديد

حسين دعسة

الرماد النووي.. ماذا تخفي الولايات المتحدة؟

محمد عبدالعزيز

صانع السعادة.. الفنان والإعلامى الذي أحبه الجميع

صور

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس أوكرانيا ينتقد إسرائيل: لم يدعمونا كما توقعنا

غير قانونى.. إسرائيل ترفض طلب أوكرانيا بشأن القنوات الروسية

بينيت يجرى اتصالًا هاتفيًا مع مدير وكالة الطاقة الذرية قبل سفره إلى إيران