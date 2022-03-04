إسبانيا: 202 وفاة و23 ألفًا و140 إصابة جديدة بـ«كورونا»

سجلت إسبانيا 23 ألفا و140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما سجلت البلاد 202 وفاة جديدة خلال نفس الفترة، وفقًا لبيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الجمعة.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى 11 مليونًا و78 ألفًا و28 إصابة، والوفيات إلى 100 ألف و239.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز أيضا أنه تم إعطاء 98 مليونا و615 ألفا و715 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إسبانيا حتى الآن.

وتلقى 39 مليونا و62 ألفا و167 من السكان تطعيما كاملاً ضد الوباء حتى الآن، بواقع 82.98%.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.