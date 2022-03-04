الجمعة 04 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

توقعات بارتفاع التضخم فى أمريكا إلى أعلى معدلاته خلال أكثر من 40 عامًا

التضخم في الولايات
التضخم في الولايات المتحدة

توقعت شركة ويلز فارجو الأمريكية للخدمات المالية، ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى معدل سنوي له منذ عام 1981؛ بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والنفط جراء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوردت وكالة "بلومبرج" للأنباء، تقريرًا لفريق من المحللين الاقتصاديين لدى شركة ويلز فارجو، جاء فيه أنه إذا ظلت أسعار النفط أعلى من مئة دولار للبرميل، وان يرتفع مؤشر الغذاء الخاص بمكتب البحوث السلعية بنسبة 35 بالمئة من نهاية العام الماضي، فإن هذه العوامل قد ترفع مؤشر أسعار المستهلكين هذا العام بواقع 1.3 نقطة مئوية.

ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 5.1 بالمئة خلال عام 2022، بعد زيادته بنسبة 4.7 بالمئة العام الماضي، بحسب استطلاع أجرته وكالة "بلومبرج" لآراء مجموعة من المحللين الاقتصاديين.

ارتفع سعر برميل خام نفط برنت بالفعل مساء أمس الخميس، إلى نحو 110 دولارات، في حين أن مؤشر الغذاء الخاص بمكتب البحوث السلعية قد زاد أيضا بنسبة 18 بالمئة مقارنة بمتوسط معدلات الربع الأخير من العام الماضي.

معدل التضخم في الولايات المتحدة التضخم النفط أوكرانيا الغزو الروسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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