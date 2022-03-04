رئيس وزراء المجر: العقوبات على روسيا سلاح ذو حدين

قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، للإذاعة الحكومية اليوم الجمعة، إن المجر أيدت عقوبات

الاتحاد الأوروبي على روسيا، لكن اقتصادها سيتأثر حتما بذلك.

وذكر أوربان في مقابلة "العقوبات لها ثمن لأنها سلاح ذو حدين وسندفع هذا الثمن في الأمد القصير" مضيفا أن على الحكومة العمل لتخفيف الضرر المباشر الناجم عن الإجراءات ضد روسيا.

وقد أكد رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، أن بلاده لن تستخدم حق النقض «الفيتو» ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي بحق روسيا.

وشدد "أوربان"، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أمس يوم الخميس، على أن وحدة التكتل المكون من 27 دولة أمر بالغ الأهمية في ظل الحرب الدائرة بأوكرانيا، والتي تدينها المجر بشكل قاطع.

ويسعى رئيس وزراء المجر إلى الحفاظ على علاقات وثيقة مع روسيا، إلا أن المجر مع ذلك انضمت إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في فرض عقوبات شديدة على موسكو.

أعلنت المجر عن أنها لن تسمح بنقل أسلحة عبر أراضيها، بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذا القرار اتخذ لضمان سلامة المجريين في بلادهم وعلى الحدود مع أوكرانيا، حيث إن هذه الشحنات يمكن أن تصبح بسهولة أهدافًا لهجمات عسكرية.