السويد تدرس استدعاء مسؤولى موسكو بعد انتهاك طائرات روسية مجالها الجوى

أعلنت الحكومة السويدية عزمها استدعاء مسؤولين روس للاحتجاج على انتهاك 4 طائرات مقاتلة مجالها الجوي.

ونقلت قناة "يورونيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية عن السلطات السويدية قولها إن 4 طائرات روسية حلقت لفترة وجيزة فوق المجال الجوي السويدي يوم الأربعاء الماضي شرقي جزيرة جوتلاند في بحر البلطيق.

وأوضحت القوات المسلحة السويدية أن الطائرتين المعنيتين هما مقاتلتان من طراز "سوخوي 27" ومقاتلتان من طراز "إس يو 24" ، مضيفة الجيش السويدي لديه "سيطرة كاملة" على الموقف.