الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أولاف شولتز : لن أوقف الاتصالات مع بوتين و زيلينسكى

أولاف شولتز
أولاف شولتز

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز أنه لن يوقف الاتصالات مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي على خلفية الأزمة الخالية.

 

و أكد أن الدول الغربية تفرض عقوبات ضد روسيا، لكنها تفتح المجال أمام الدبلوماسية أيضا.

 

و ذكر أن ألمانيا قد بدأت بشراء الغاز من دول أخرى غير روسيا، لكنها تواصل استيراد الغاز والفحم والنفط من روسيا.

 

و اعتبر المستشار الألماني قرار برلين إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا صحيحا وضروريا.

 

و نفى وجود أي خطط لدى حلف الناتو لنشر صواريخ على أراضي أوكرانيا أصلا.

 

مع ذلك اعتبر المستشار الألماني رفض قبول أوكرانيا وجورجيا إلى الناتو صحيحا، مشيرا إلى أن هذه المسألة ليست مطروحة على جدول الأعمال حاليا.

بوتين الاتصالات زيلينسكي اتصال اتصالات شولتز

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وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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