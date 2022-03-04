الجمعة 04 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شركة ألمانية مستثمرة بخط «السيل الشمالى 2» ستطالب بتعويضات فى حال عدم تشغيله

السيل الشمالى 2
السيل الشمالى 2

أعلنت شركة النفط والغاز الألمانية "فنترسهال ديا" التي تعد من المستثمرين الرئيسيين في مشروع خط أنابيب "السيل الشمالي 2" أنها تتوقع الحصول على تعويضات في حال عدم تشغيل المشروع.

 

وقالت "فنترسهال ديا" في تقريرها السنوي: "إذا تم منع بدء تشغيل "السيل الشمالي 2" بالتدخل السياسي، فإننا نفترض أن الشركة المستثمرة في المشروع ستكون قادرة على المطالبة بتعويضات". 

 

وأضافت الشركة "في الوقت الحالي، لا ترى فنترسهال ديا سيناريو معقولا يحصل فيه تدخل سياسي بدون تعويضات".

 

ويقع مقر شركة مشروع خط الأنابيب "نورد ستريم 2 آيه جي" في سويسرا، وهي مملوكة بالكامل لشركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم". 

 

ودعمت "فنترسهال ديا" المشروع الذي تبلغ كلفته 10 مليارات يورو بقرض قيمته 730 مليون يورو، معتبرة أنه "من غير المحتمل" عدم سداده.

 

وأوقفت ألمانيا الثلاثاء عملية الموافقة على خط الأنابيب في إطار أول رزمة من العقوبات ضد روسيا.

 

وأعلنت الحكومة الأميركية لاحقا أنها ستفرض عقوبات على الشركة القابضة لـ"السيل الشمالي 2" ومديريها.

 

ويهدف خط الأنابيب الذي اكتمل إنشاؤه دون البدء بتشغيله إلى زيادة القدرة على شحن الغاز الروسي إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق.

 

وتشارك أيضا في المشروع شركات الطاقة "يونيبر" الألمانية و"إنجي" الفرنسية و"شل" الأنجلو-هولندية و"أو أم في" النمساوية.

 

وشركة "فنترسهال ديا" مملوكة بمعظمها لعملاق الكيماويات الألماني "بي آيه أس أف" ولها العديد من الأنشطة في غرب سيبيريا في روسيا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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