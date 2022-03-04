زاخاروفا: واشنطن تقوم بابتزاز وترهيب العديد من دول العالم

صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن الولايات المتحدة تقوم بابتزاز وترهيب العديد من دول العالم للتأثير على علاقاتها بروسيا.

وقالات زاخاروفا في حديث لقناة "سولوفيوف لايف" على "يوتيوب": "ترى إعادة تمركز الدول (على الساحة الدولية)، ولكن بأي ظروف تجري هي؟ في ظروف أشد الضغوطات على كل دولة".

وأضافت أن "تلك الدول تتعرض للترهيب والابتزاز من قبل واشنطن قبل كل شيء، بكل الطرق الممكنة".

ويأتي ذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي انطلقت في 24 فبراير الماضي.

وعلى صعيد آخر، اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الإعلان عن إدراج اسمها في قائمة العقوبات، يعد هدية لها في عيد "حماة الوطن".

وقالت زاخاروفا، في تعليق نشرته على حسابها في موقع "تليجرام" "إن الإعلان عن إدراجي في قائمة العقوبات، من وجهة نظر النظام الأوروبي الأطلسي، هو بمثابة هدية في عيد حماة الوطن، الذي أخدمه بأمانة".

ورأت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن هذا القرار محاولة للترهيب، وأنهم حين أدركوا أن الابتزاز لم ينجح، قاموا بتشغيل آلية العقوبات.. مؤكدة أن ذلك لن يجبرهم على الصمت.

وصرحت في وقت سابق المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن موسكو لم تفاجأ برد الفعل الغربي على الاعتراف باستقلال دونيتسك و لوجانسك.

وقالت زاخاروفا في تصريح لإذاعة "كومسومولسكايا برافدا" "دعونا نعد لبعض الوقت، لأن السؤال الرئيس الآن هو: ماذا هو المنتظر؟ و كيف ستكون ردة فعل الغرب وما إلى ذلك؟ ألم نعلم كيف سيكون رد فعلهم؟ بالطبع نعلم. و أعتقد أن الشهرين الماضيين كانا دليلًا واضحًا للغاية. كذبوا ويكذبون وسوف يكذبون".